Anticipazioni Uomini e Donne, il tronista Federico Nicotera ha fatto la sua scelta tra Alice e Carola

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Uomini e Donne registrata martedì 7 marzo, il tronista Federico Nicotera ha fatto la sua scelta. Come svela la pagina Instagram UominiEDonneClassicoeOver, si è concluso in serata il percorso dell'ingegnere aeronautico nel dating show condotto da Maria De Filippi. Ecco con quale corteggiatrice ha deciso di iniziare una relazione tra Alice Barisciani e Carola Carpanelli. Attenzione spoiler.

Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli che ha detto sì

Secondo le indiscrezioni trapelate, Federico Nicotera ha finalmente svelato chi è la donna con cui avverte di più il desiderio di coltivare una relazione fuori dal programma di Canale5. Tra le corteggiatrici Alice Barisciani e Carola Carpanelli, ha scelto Carola Carpanelli comunicandoglielo con un pupazzo con la scritta "Sei la mia scelta". Classe 2001, Carola è appassionata di moto e ha da sempre dimostrato una grande complicità con il tronista. Dunque, la scelta non è giunta del tutto inaspettata. Secondo quanto riporta la pagina Instagram UominiEDonneClassicoeOver, la corteggiatrice ha detto di sì. È arrivato il momento per i due, di fare i conti con la quotidianità e vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

Anticipazioni della scelta di Federico Nicotera, la reazione di Alice Barisciani

Sono trapelati già i primi dettagli su come si sarebbe svolta la puntata della scelta di Federico Nicotera. Il tronista, come chi lo ha preceduto, ha avuto modo di avere accanto alcuni membri della sua famiglia. In questo caso, si è trattato della madre e della sorella a cui il giovane è profondamente legato. Le due gli avrebbero anche dedicato una lettera. Quanto ad Alice Barisciani, la corteggiatrice che non è stata scelta, sembra che abbia detto che si aspettava questo esito per il percorso di Nicotera sul trono. Tuttavia, sarebbe apparsa commossa: "Le tremava la voce dal pianto ed è andata via poi salutando sia Federico che Maria". Per scoprire tutti i dettagli della puntata di Uomini e Donne con la scelta di Federico Nicotera, non resta che attendere la messa in onda.