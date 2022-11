Uomini e Donne, Noemi dopo la foto del bacio che l’ha smascherata: “La redazione sapeva” Dal profilo Instagram di Noemi risulta chiaro che il ragazzo coinvolto nelle foto rivelazione del bacio andate in onda a Uomini e Donne è Carlo Imperatore, anche lui di Napoli, che non ha nulla a che vedere con il programma. “La redazione sapeva che volevo andare via”.

A cura di Giulia Turco

Uomini e Donne si arricchisce di colpi di scena. Nella puntata di mercoledì 23 novembre sono andati in onda due momenti piuttosto salienti, che hanno fatto parecchio discutere il pubblico sui social. Non solo la decisione di Federica Aversano di abbandonare il trono, ma anche l'uscita di scena di Noemi, corteggiatrice di Federico Dainese. La ragazza, 21enne di origini napoletane, è stata colta di sorpresa quando Maria De Filippi ha mostrato in studio le foto di un bacio con un altro ragazzo fuori dal programma. Lei, su Instagram, si è giustificata per quanto successo.

Chi è il ragazzo nelle foto del bacio con Noemi

In studio è calato il gelo quando tutti, forse tranne la diretta interessata, hanno intuito che alla redazione è stata fatta recapitare una segnalazione scottante. "Hai qualcosa da dirmi Noemi?", le ha chiesto la conduttrice proprio per evitare di incorrere in una brutta figura per la ragazza. Noemi però ha continuato a negare, sostenendo di non aver nulla da dichiarare se non il fatto di non aver trovare il feeling sperato con il tronista Federico. Maria, amareggiata, ha chiesto alla regia di mostrare due foto, che ritraggono Noemi in compagnia di un altro ragazzo. La prima li mostra seduti ad un tavolino durante una chiacchiera, la seconda mostra un bacio appassionato. Andando a controllare sul profilo Instagram di Noemi (@_noemisales) notiamo che si tratta di un certo Carlo Imperatore, anche lui di Napoli, che non ha nulla a che vedere con il programma. Noemi ha lasciato lo studio senza dire una parola, davanti allo stupore e alla delusione del tronista.

Noemi si sfoga sui social dopo la puntata di Uomini e Donne

È alle Instagram Stories che affida il suo sfogo, spiegando di non essere riuscita a far valere le proprie ragioni in studio durante la registrazione perché presa dal dispiacere e dall'emozione. "Volevo fare chiarezza sul conto di oggi, visto che ho dovuto aspettare per privacy", spiega.