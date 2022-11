Noemi fuori da Uomini e Donne perché ha un fidanzato: “Ho seguito il mio cuore, coscienza pulita” Noemi Annunziata è innamorata e ha un fidanzato fuori da Uomini e Donne. La corteggiatrice del tronista Federico Dainese è stata smascherata con una foto durante l’ultima puntata del programma. Sui social però ha voluto fare chiarezza sull’accaduto: “La redazione lo sapeva da due settimane, ho fatto la mia scelta e ho seguito il mio cuore”.

Noemi Annunziata ha fatto chiarezza su quanto accaduto nell'ultima puntata di Uomini e Donne. La corteggiatrice di Federico è stata mandata via dal programma dopo che Maria De Filippi ha mostrato in studio la segnalazione di un utente: una fotografia in cui la ragazza bacia un altro ragazzo. Grande delusione per il tronista, che non ne era minimamente a conoscenza e che stava iniziando a provare per lei un certo interesse.

Con alcune storie Instagram, Noemi Annunziata ha racconto la sua versione della storia, spiegando di essere entrata single nel programma e con tutte le buone intenzioni di conoscere Federico. Ma con il tronista non è mai scoppiata la scintilla a livello menale, motivo per cui la ragazza aveva chiedo ala redazione di poter lasciare Uomini e Donne così da continuare con la sua vita.

"La redazione sapeva che io volessi andare via dal programma già più di due settimane fa, però non mi facevano chiarire la questione con Federico", ha precisato la corteggiatrice. La ragazza, originaria di Napoli e attrice di professione, ha spiegato poi di essersi innamorata di un altro ragazzo, Carlo Imperatore, e di aver seguito il suo cuore nel vivere con lui una storia d'amore: "Ho fatto la mia scelta e ho seguito il mio cuore senza pensare alle conseguenze. La mia coscienza era ed è pulita. Facendomi prendere dalla preoccupazione non sono riuscita a parlare".

A mettere fine al percorso di Noemi a Uomini e Donne è stata una fotografia mostrata da Maria De Filippi nel corso di una delle ultime puntate andata in onda. La corteggiatrice era arrivata nel programma per conoscere il tronista Federico, ma con lui la scintilla non è mai scattata e così ha colto l'occasione di conoscere un nuovo ragazzo lontano delle telecamere. Il ragazzo in questione, mostrato anche nello scatto in studio, si chiama Carlo Imperatore. I due non si sono nascosti perché Noemi ha precisato di non essere in cerca di visibilità e di aver più volte manifestato la sua intenzione di voler andare via.