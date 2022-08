Federica Aversano nuova tronista di Uomini e Donne, Matteo Ranieri non la scelse Federica Aversano è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, abbandono il programma senza realizzare il proposito di essere scelta.

Federica Aversano è la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo essere stata protagonista della scorsa stagione del programma da corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federica torna in trasmissione per il secondo tentativo di trovare l’amore. Non farà parte del trono over quindi, diversamente da quanto era trapelato dalle ultime indiscrezioni.

Il video di presentazione di Federica Aversano

“Sono una gran rompiscatole. Sono istinto puro. Ma quando si tratta di amore, ho imparato a contare fino a 10”, si apre così il video di presentazione di Federica Aversano comparso sul sito WittyTv. “Sono Federica, ho 28 anni e vengo da Santa Maria Capua Vedere. Sono mamma di un bellissimo bimbo di due anni e mezzo che vive con me e sono single da tre anni”, si è presentata, “Caratterialmente mi conoscete già. Dicono che sono antipatica ed è vero. Semplicemente, il giudizio degli altri non mi tocca. Sono forte del mio. Se mi inca*** divento una iena, ma basta poco per essermi amica e altrettanto poco per essermi nemica. Di base sono una buona, che non vuol dire essere fessa. Se sento lealtà, però, do tutta me stessa”.

Federica Aversano si commuove ricordando il papà scomparso

“Nella vita ho conosciuto il dolore troppo presto. Quando avevo 8 anni, ho perso il mio papà”, qui si commuove e chiede qualche secondo per recuperare. “Per questo mi è sempre mancata quella sicurezza e protezione che ricerco in un uomo. Ecco perché nella vita ho sempre sognato una famiglia tutta mia. Ci ho provato, ho fallito. Oggi non voglio più sbagliare ma non per questo voglio accontentarmi. Piuttosto, sto senza”.

L’uomo ideale di Federica Aversano

La nuova tronista ha quindi elencato le caratteristiche che deve avere l’uomo che cerca: “Per piacermi, un uomo deve farmi sorridere. Deve essere sveglio, simpatico, solare, deve avere la ‘cazzimma’ ma non deve essere uno sbruffone. Gli sbruffoni non mi piacciono. Non cerco un padre per mio figlio, che un padre ce l’ha già. Cerco un compagno che con me condivida tutto, che non scappi al terzo caffè e che mi dia le attenzioni che mi mancano da un po’”. Ha quindi concluso: “Credo molto in questo programma e spero che arrivi il mio lui, il mio ‘per sempre’. Io ci credo”.