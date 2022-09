Riccardo Guarnieri invita Federica Aversano a ballare, un corteggiatore si infuria: “Ora basta” A Uomini e Donne oggi Maria De Filippi ha mostrato lo scontro tra Riccardo Guarnieri e un corteggiatore di Federica Aversano: quando il Cavaliere si è avvicinato per ballare con lei, è stato subito interrotto. In studio dopo diversi scontri, ha deciso di rinunciare alla conoscenza con la tronista.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Maria De Filippi ha mostrato un retroscena accaduto nel precedente appuntamento, quando Riccardo Guarnieri ha chiesto a Federica Aversano di ballare. Il Cavaliere aveva già mostrato interesse per l'attuale tronista del Trono Classico, e sembrava essere ricambiato. Non appena si sono avvicinati però, sono stati interrotti da un corteggiatore che si è infuriato con il Guarnieri: "Ora basta, hai avuto il tuo tempo". In studio dopo lunghi confronti e scontri, Riccardo ha però deciso di rinunciare ad una conoscenza con lei.

Riccardo Guarnieri litiga con un corteggiatore di Federica Aversano

Quando Riccardo Guarnieri e Federica Aversano si sono avvicinati per ballare insieme al centro dello studio, un corteggiatore li ha raggiunti per disturbarli: "Hai avuto il tempo tuo, mi dispiace. Stiamo a sentirti da un'ora e mezza". "La prepotenza non fa colpo" ha replicato il Cavaliere, che poi ha lasciato scegliere a Federica con chi proseguire il ballo: "Con te, questa cosa non mi è piaciuta". Nella puntata di oggi Maria de Filippi ha mostrato la scena e ha chiesto a Riccardo Guarnieri cosa avesse in testa: "Vorrei conoscerla", ma la padrona di casa gli ha spiegato che non è possibile far parte di entrambi i Troni, dovrebbe scegliere. Poi l'intervento del corteggiatore che ha chiesto scusa: "Scusa per l'arroganza, ti ho detto che dopo un'ora e mezza nello studio mi sarebbe piaciuto avvicinarmi".

Riccardo non lascia il Trono Over per Federica Aversano

Dopo uno scontro con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari e con il Cavaliere Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri ha scelto di sedersi al suo posto nel parterre maschile del Trono Over. "Un bell'uomo, non ho curiosità di conoscerlo, se lo avessi conosciuto fuori un caffè lo avrei preso" è il pensiero di Federica Aversano che non ha convinto il Cavaliere a sedersi tra i corteggiatori. Maria De Filippi, divertita dall'accaduto, gli ha però spiegato che non potrà più avvicinarsi a lei perché eviterebbe ai giovani di conoscerla in puntata. "A me piace ma so che non può esserci nulla" ha concluso il Guarnieri prima di tornare nel parterre maschile.