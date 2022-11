Anticipazioni Uomini e Donne: Federica abbandona il trono, Ida e Alessandro lasciano insieme lo show Stando alle anticipazioni diffuse dalla pagine Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Federica Aversano lascerà il trono senza aver scelto un corteggiatore, mentre nel parterre Over la coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza uscirà insieme dal programma. Attenzione Spoiler.

Oggi, venerdì 4 novembre, sono state registrate le nuova puntate di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse dal profilo social Uominiedonneclassicoeover, due colpi di scena lasceranno i fan del programma decisamente sorpresi. La tronista Federica Aversano ha deciso di abbandonare il trono prima di aver scelto un corteggiatore, mentre nel parterre over la coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza lascerà insieme lo studio. Ecco nel dettaglio cosa succederà.

Perché Federica Aversano abbandona il trono

Secondo le anticipazioni, la Federica Aversano abbandonerà il suo percorso da tronista prima di aver fatto una scelta. Le motivazioni sarebbero legate ad alcune difficoltà logistiche nell'essere presente in puntata e alle registrazioni del programma. L'anno scorso, quando aveva partecipato come corteggiatrice, aveva fatto di tutto pur di esserci perché provava un forte interesse nei confronti del tronista Matteo Ranieri, che però alla fine del percorso aveva scelto un'altra ragazza. Ora però Federica non sente quel tipo di sentimento verso nessuno dei suoi corteggiatori, anzi è rimasta delusa dal comportamento di Federico che non si è nemmeno presentato in puntata. Per questo avrebbe preferito mettere fine alla sua avventura all'interno di Uomini e Donne.

Ida e Alessandro escono insieme dal programma

Anche nel parterre Over ci sarà una piccola rivoluzioni: stando alle anticipazioni, Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasceranno insieme il programma per vivere la loro storia d'amore lontano dai riflettori. La dama siciliana non ha ammesso apertamente di essere innamorata dell'uomo, ma ha lasciato intendere i suoi forti sentimenti in tutti i modi, tanto da essere pronta a chiudere definitivamente il capitolo di Uomini e Donne per iniziarne uno nuovo della sua vita, dopo gli alti e bassi vissuti in passato con Riccardo Guarnieri sempre nel programma. Le critiche in studio non sarebbero mancate: particolarmente severo il giudizio di Roberta che sostiene che la coppia non sia innamorata davvero.