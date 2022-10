Armando Incarnato attacca Federica Aversano che scoppia in lacrime: “Non volevo farti piangere” Un pomeriggio difficile per Federica Aversano. La tronista di Uomini e Donne dopo lo sfogo in lacrime per le parole di Armando Incarnato, ha perso il corteggiatore Federico: “Mi sento avvilita, faccio fatica, forse sono io la sbagliata”.

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Federica Aversano al centro dello studio ha avuto uno scontro con i suoi corteggiatori, poi dopo le parole di Armando Incarnato non è riuscita a trattenere le lacrime. La giovane, dopo aver visto dal centro dello studio l'esterna con Giuseppe, ha deciso di eliminarlo: a detta sua non sarebbe scattata la scintilla, così l'uomo è stato costretto ad andare via. La scelta di uscire con lui ha però scatenato l'ira di Federico Breschini, dispiaciuto e deluso dal comportamento della tronista che ha preferito altri a lui, stesso discorso anche per Gabriele: "Se mi lasci a casa non c'è tanto interesse". Dopo uno scontro, il corteggiatore ha minacciato di andare via. Quando Armando Incarnato ha puntato il dito contro Federica, quest'ultima è scoppiata in lacrime.

Il commento di Armando Incarnato

Quando Armando Incarnato ha visto la Aversano accettare di conoscere un nuovo corteggiatore, Alessio, ha commentato:

Il percorso di Federica non lo capisco. Mi sembra che esce tanto per. Non ti possono piacere tutti, quando incontri una persona ti dà una spinta in più o una in meno. Sempre a dire "potrebbe". Mi sembra che fai le cose tanto per.

Le sue parole hanno scatenato un'immediata reazione nella tronista la quale, in lacrime, ha confessato di non essere felice del suo percorso. La risposta:

Mi sento avvilita, faccio fatica. Non puoi vedere le cose così, sto facendo fatica perché non riesco. Anche vedere gli altri, i primi baci, le prime emozioni…Io non riesco, mi faccio delle domande, penso che forse sono sbagliata io.

Il Cavaliere del Trono Over non si aspettava una tale reazione, così si è scusato: "Non volevo farti piangere, mi dispiace vederti così".

Federico Breschini lascia lo studio

Dopo lo sfogo, è ripreso lo scontro con Federico Breschini al quale Federica ha spiegato che il suo intento dovrebbe essere quello di capirla. "Mi vedono forte, quando io vado capita. Tutto quello che cerco è questo" ha detto. Ma il corteggiatore le ha replicato minacciando ancora di andare via: "Se mi sfidi io me ne vado" la risposta, prima di alzarsi e lasciare lo studio. La tronista ha ammesso di provare un interesse per lui, ma non vuole un uomo che scappa: "Ho avuto a che fare con uomini così, non voglio questo".