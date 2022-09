Riccardo Guarnieri rifiuta Federica Aversano, Maria De Filippi: “Temi che alla fine ti scarichi lei” Riccardo Guarnieri ha ufficialmente deciso di non spostarsi dal Trono Over al Classico di Uomini e Donne per conoscere Federica Aversano: “Avrei preferito prendere prima un caffè”, interviene Maria De Filippi.

A cura di Gaia Martino

Oggi in onda su Canale 5 l'ultimo appuntamento della settimana di Uomini e Donne. La puntata si è aperta con il confronto tra Riccardo Guarnieri e Federica Aversano: la tronista, dopo averci pensato su, ha deciso di voler intraprendere una conoscenza con il Cavaliere così, nella puntata di ieri, gli ha proposto di spostarsi tra i corteggiatori del Trono Classico. "Vorrei prima prendermi un caffè" aveva replicato Guarnieri, ma le regole del programma non lo permettono. Per questo motivo ha deciso di non accomodarsi tra i corteggiatori e restare nel parterre maschile.

Il confronto tra Riccardo e Federica

Quando Federica Aversano ha chiesto a Riccardo Guarnieri di trasferirsi dal Trono Over al Classico, il Cavaliere ha deciso di non rischiare. Dal momento in cui la redazione non gli permette di fare un'uscita con lei prima di decidere, ha preferito restare seduto nel parterre maschile. "Non è il coraggio che mi manca, vorrei prendere un caffè per decidere. L'ho detto che tra i corteggiatori non ci voglio stare. Con quello che tu hai dichiarato non vado da nessuna parte. Non voglio cambiare le regole, preferisco restare qui nel parterre maschile". Il suo atteggiamento ha fatto storcere il naso a tutti i presenti in studio, soprattutto alla tronista che l'ha così messo al suo posto: "Sono io che ora non voglio più, discorso chiuso. Va bene così". Riccardo ha ribadito che l'incertezza iniziale di lei lo ha frenato, così Federica ha replicato: "Tu sei venuto qua dicendo "è una bella ragazza Federica". Ci ho pensato, ti ho detto un caffè ce lo prendiamo. Vengo qui, ti do la conferma, mi dici di no. Che ti devo dire?".

"La tua paura è che lei ti scarica"

Ad intervenire nella questione, dopo le accuse di Gianni Sperti e Armando Incarnato, anche Maria De Filippi che ha detto la sua riguardo il comportamento di Riccardo. Rivolgendosi a lui, ha commentato: "Penso sia il rifiuto che ti scoccia, secondo me la tua angoscia è l'eventualità che non arrivi alla fine perché temi che lei ti scarica".