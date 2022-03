Federica Aversano “non scelta” di Matteo Ranieri fermata a Uomini e Donne da Alessandro Vicinanza Stando alle anticipazioni, Alessandro Vicinanza avrebbe chiesto a Federica Aversano di restare in studio per poterla corteggiare e conoscere.

La scelta di Matteo Ranieri andrà in onda giovedì 31 marzo. Come già rivelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, il tronista ha deciso di intraprendere una relazione con Valeria Cardone. Nulla di fatto, dunque, per Federica Aversano, che ha dovuto rinunciare alla possibilità di conoscere Ranieri fuori dallo studio del programma condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, ci sarebbe stato un colpo di scena.

Federica Aversano è la non scelta di Matteo Ranieri

Secondo quanto riporta il sito IlVicoloDelleNews, ci sarebbe stato un colpo di scena alla fine della registrazione della puntata della scelta di Matteo Ranieri. Ma andiamo con ordine. Il tronista avrebbe ammesso di aver capito che Valeria Cardone sarebbe stata la sua scelta sin dal loro primo bacio. Quanto a Federica, invece, avrebbe spiegato di aver passato dei bei momenti con lei, tuttavia non sarebbe scattato quel qualcosa in più che avrebbe potuto portarlo a sceglierla. Dunque, avrebbe preferito lasciarla andare. Federica avrebbe reagito in modo piccato al fatto di non essere stata scelta. Poi, però, un cavaliere del Trono Over avrebbe tentato di trattenerla in studio.

Alessandro Vicinanza del Trono Over ferma Federica Aversano

Sempre stando alle anticipazioni, quando Federica Aversano si è alzata per lasciare lo studio di Uomini e Donne, sarebbe stata fermata da uno dei cavalieri del Trono Over, che già nelle precedenti puntate aveva espresso un interesse nei suoi confronti. Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza. L'uomo, che ha avuto una turbolenta frequentazione con Ida Platano, avrebbe chiesto a Federica di restare perché gli avrebbe fatto piacere conoscerla e corteggiarla. Tuttavia, Aversano avrebbe detto di no, lasciando poi lo studio. Non resta che attendere la messa in onda della puntata di Uomini e Donne per scoprire tutti i dettagli.