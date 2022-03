“Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne” Matteo Ranieri avrebbe fatto la sua scelta a Uomini e Donne tra Federica e Valeria: lo spoiler di Uominiedonneclassicoeover.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il tronista di Uomini e Donne Matteo Ranieri avrebbe fatto la sua scelta. Il 29enne di Recco ha condiviso il trono con Luca Salatino dopo la rottura da Sophie Codegoni, ex gieffina ed ex tronista conosciuta proprio nel dating show. Maria De Filippi gli ha regalato l'opportunità di riprovarci, di cercare l'amore seduto sul famoso Trono Rosso. Pare ci sia riuscita, oggi sono state registrate le nuove puntate del programma fa sapere la pagina Uominiedonneclassicoeover che svela anche che il giovane avrebbe fatto la sua scelta. Era arrivato quasi alla fine del suo percorso con Federica e Valeria.

Chi ha scelto Matteo Ranieri a Uomini e Donne

Il tronista di Uomini e Donne Matteo Ranieri sarebbe arrivato alla fine del suo percorso nel dating show ed avrebbe fatto la sua scelta. Arrivato ‘alla fine' con Valeria e Federica, avrebbe deciso di abbandonare il programma con Valeria Cardone per vivere con lei una storia d'amore.

Chi è Valeria Cardone e il percorso con Matteo a Uomini e Donne

Matteo Ranieri avrebbe deciso di vivere una storia d'amore al di fuori di Uomini e Donne con Valeria Cardone, 25enne napoletana. Tra i due sarebbe da subito scattata una complicità speciale. In una delle loro ultime esterne la giovane ha dedicato parole importanti al tronista spiazzandolo: "Mi piaci perché dal primo sguardo mi hai fatto sentire a casa. Quando ti imbarazzi ti tocchi le orecchie, non hai paura di mostrare il tuo animo sensibile. Ti preoccupi sempre per gli altri, sei un amico leale e sincero. Mi piaci perchè non mi staccherei mai da te". "Non ti staccare" è stato il commento di lui prima di stamparle un passionale bacio. Tra loro sarebbe scoppiata una vera e propria scintilla che li avrebbe spinti a lasciare insieme il programma e a viversi la loro conoscenza senza le telecamere.

Leggi anche Chi è Veronica Rimondi, la nuova tronista di Uomini e Donne