Chi è Elena Croce, la corteggiatrice di Federico Dainese a Uomini e Donne 2022 Elena Croce è la corteggiatrice di Federico Dainese a Uomini e Donne: è nata a Napoli e su Instagram condivide molti scatti in posa. Con il tronista è nato un particolare feeling.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elena Croce è la corteggiatrice di Federico Dainese a Uomini e Donne. Essendo arrivata da poco nel programma, non sono molte le informazioni sul suo conto ma sin dalla sua presentazione ha colpito il tronista. La giovane ha ballato al centro dello studio con Gianni Sperti esibendosi in passi di reggaeton, poi ha organizzato un'esterna in una pista da ballo. È napoletana di origine e stando alle sue foto pubblicate sul profilo Instagram sarebbe una modella.

Elena Croce, la corteggiatrice di Federico Dainese

Uomini e Donne, chi è Elena Croce e che lavoro fa

Elena Croce è nata a Napoli il 28 febbraio, stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook nel quale rivela anche di essere un'estetista specializzata in dermopigmentazione e PMU. Non si conosce al momento l'anno esatto in cui è nata. Su Instagram è seguita da oltre 4 mila persone: con i follower condivide principalmente scatti di sé in posa o in giro per le strade della sua città. Ama ballare, in studio a Uomini e Donne ha mostrato il suo talento esibendosi sulle note di una canzone reggaeton. "Sono molto sicura di me, sono folle" ha confessato al tronista durante un'esterna.

La conoscenza tra Elena e Federico: le esterne a Uomini e Donne

Elena Croce sembra essere la ragazza adatta a Federico, ama divertirsi proprio come lui. In una delle loro prime volte insieme al centro dello studio, la corteggiatrice si è divertita a ballare al centro dello studio con Gianni Sperti. Tra i due sembra essere nato un particolare feeling, nella loro ultima esterna andata in onda il 28 novembre si sono divertiti a ballare insieme al centro di una pista di un locale. "Penso che sei una ragazza a cui piace ridere e scherzare e questo per me è fondamentale" ha commentato il tronista. Secondo gli opinionisti Federico sarebbe troppo timido con lei, "Ti trattieni" è stato il commento di Gianni Sperti.