Uomini e Donne, Veronica Rimondi ha scelto con chi lasciare il programma Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta. La tronista ha capito chi tra Andrea e Matteo è il ragazzo con cui vuole continuare una conoscenza fuori dagli studi Mediaset.

A cura di Ilaria Costabile

Veronica Rimondi è arrivata alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, come riporta la pagina Instagram Uominiedonneam. La tronista, infatti, era l'ultima a dover scegliere con chi lasciare il programma, dopo che anche il suo fedele compagno d'avventura, Luca Salatino ha fatto la sua scelta. Dopo aver incontrato vari ragazzi arrivati in trasmissione per conoscerla, la 26enne ha dichiarato chi ha rapito il suo cuore.

Matteo Farnea è la scelta di Veronica Rimondi

La scelta è ricaduta su Matteo Farnea, uno dei giovani corteggiatori arrivati a percorso già iniziato, ma che ha subito colpito Veronica Rimondi per il suo modo di fare così diverso dagli altri ragazzi che aveva conosciuto fino a quel momento. L'altro contendente, infatti, era Andrea con il quale c'erano state discussioni anche nelle ultime puntate andate in onda in queste settimane, durante le quali la tronista aveva dichiarato di aver pensato in maniera particolarmente intensa proprio a Matteo, nonostante avesse fatto un'esterna due giorni prima con l'altro tronista. Eppure, anche con colui che si è rivelato essere la sua scelta, la 26enne aveva avuto qualche attrito, emerso platealmente anche in puntata.

Le impressioni di Matteo su Veronica

In uno degli ultimi incontri in studio, parlando con Maria De Filippi, Matteo aveva rivelato: "Le ho raccontato delle cose molto intime di me, e credo di essermi legato a lei". Il 25enne ha dichiarato di aver provato delle emozioni particolarmente forti quando è scattato il bacio con Veronica, tanto da sminuire quello che è stato l'incontro della tronista con l'altro pretendente: "Secondo me non ha nulla a che vedere il nostro bacio con quello che c'è stato con lui, l'ho sentito, l'ho sentito forte" ha dichiarato alla conduttrice. La scelta finale, quindi, dà ragione al veneziano che ha intuito di aver instaurato un feeling particolare con la Rimondi.