Chi è Andrea Della Cioppa, il corteggiatore di Veronica Rimondi a Uomini e Donne Andrea Della Cioppa è il corteggiatore di Veronica Rimondi a Uomini e Donne arrivato sino al momento della scelta insieme a Matteo Farnea: il giovane, classe ’92, è un dottore di scienze motorie e personal trainer.

A cura di Gaia Martino

Uomini e Donne è ormai ai titoli di coda e, dopo la scelta di Luca Salatino, si chiuderà con quella della tronista Veronica Rimondi, registrata lo scorso 20 maggio, stando alle anticipazioni. Ha deciso di arrivare sino alla fine del suo percorso con Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa, quest'ultimo è stato uno dei protagonisti dell'ultimo mese in studio perché oltre ad aver attirato l'attenzione della tronista, si è pizzicato più volte con l'opinionista Tina Cipollari. Classe 1992, il corteggiatore è un dottore di scienze motorie e sportive.

Chi è Andrea Della Cioppa, corteggiatore di Veronica Rimondi e personal trainer

Andrea Della Cioppa è il corteggiatore di Veronica Rimondi arrivato sino alla fine del percorso della tronista a Uomini e Donne. Dottore di scienze motorie e sportive, è di Pescara ma vive a Roma. È nato il 25 novembre 1992, è un chinesiologo. Cura una pagina Instagram chiamato Adcsalutesport92 nella quale si presenta come personal trainer e offre contenuti utili alla salute del corpo attraverso post e ricette.

Andrea della Cioppa (PH Instagram)

Il suo profilo Instagram, che al momento risulta privato, vanta oltre 18 mila follower e con i suoi seguaci condivide scatti di sé, della sua vita quotidiana e dei suoi numerosi viaggi.

Andrea Della Cioppa (PH Instagram)

Il percorso di Andrea e Veronica a Uomini e Donne

È stato per diverse settimane seduto tra i corteggiatori Andrea Della Cioppa prima di farsi notare dal pubblico litigando con Tina Cipollari. L'opinionista lo ha diverse volte citato, sostenendo che sarebbe stato presto eliminato. Così non è stato perché il corteggiatore è riuscito a conquistare l'attenzione della tronista Veronica Rimondi al punto da arrivare sino al momento della scelta. Tra i due è nato un feeling speciale e nonostante i vari confronti, nell'esterna andata in onda il 20 maggio è scoppiato un bacio. "Voglio essere la tua scelta" le ha confessato il ragazzo, sempre più incuriosito e preso dalla tronista tanto da litigare con il "rivale" Matteo Farnea per gelosia.