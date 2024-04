video suggerito

Anita Olivieri dopo il GF: “Sono giorni difficili, non mi sento capita. Troppe emozioni da elaborare” Dopo la fine del Grande Fratello, durato circa sei mesi, Anita Olivieri sta affrontando un periodo difficile. L’ex concorrente del reality non si sente capita e sta facendo fatica a tornare alla vita di tutti i giorni: “Sono tante le cose da elaborare, molte più grandi di me. Serve a tutti tempo e credo che il “dopo” sia la parte più difficile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"La cosa più difficile al momento è spiegare alle persone come mi sento". Dopo la fine del Grande Fratello, Anita Olivieri sta affrontando un periodo difficile. L'ex concorrente del reality di Canale 5 non si sente capita e sta facendo fatica a tornare alla vita di tutti i giorni, dopo quasi sei mesi passati all'interno della Casa più spiata d'Italia. "Serve a tutti tempo e credo che ‘il dopo' sia la parte più difficile", ha continuato su Instagram la 26enne.

Lo sfogo di Anita Olivieri dopo il Grande Fratello

Tra le sue storie Instagram, Olivieri ha pubblicato un lungo sfogo spiegando di star vivendo un momento complesso: non riesce a spiegare alle persone che le stanno vicine come si sente realmente e fa fatica a tornare alla sua vita di tutti i giorni dopo il GF, come se si fosse dimenticata come fare ‘cose normali' lontano dai riflettori. "La cosa più difficile al momento è spiegare alle persone come mi sento. Non riesco a sentirmi capita, sono giorni difficili perché quasi un anno è passato e io mi sento di non averlo vissuto", ha spiegato Anita. Nella Casa si sentiva "protetta come un bambino", ma ora che è uscita la percezione è cambiata totalmente:

Sono tante le cose da elaborare, molte più grandi di me. Ci serve a tutti tempo e credo che il “dopo” sia la parte più difficile di tutto il percorso. Quando esci ti senti come se fossi scappato da un esperimento da laboratorio, senza casa, senza meta e ti sei dimenticato come si vive e cosa sei e cosa sai fare. Le emozioni, le gioie, i dolori, sono troppe da metabolizzare in così poco tempo.

La storia d'amore con Alessio Falsone nata al GF

In questo momento di difficoltà, Anita può contare sulla presenza nella sua vita del fidanzato Alessio Falsone, con cui ha iniziato storia d'amore proprio al Grande Fratello. Tra i due sembra andare tutto a gonfie vele, come dimostrano le ultime foto pubblicate su Instagram, che li ritraggono durante un viaggio a Napoli, Anita si era detta innamorata di Falsone già quando era dentro la Casa. "Non riesco a dormire, passo il tempo a guardarti. Non fai altro che parlare di Petunia (il gatto di Anita, ndr), mi fa piacere perché è una parte della mia vita. Tu mi fai sorridere. Sono felice perché sei rimasto te stesso fino alla fine. E questa è una delle cose che amo più di te", aveva detto facendogli una sorpresa.