Guglielmo Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo: trama, cast e puntate della serie con Stefano Accorsi

Guglielmo Marconi, l'uomo che ha connesso il mondo è la nuova serie tv che andrà in onda su Rai 1 il 20 e 21 maggio 2024. Con Stefano Accorsi nel ruolo del grande inventore. Nel cast anche Ludovica Martino e Nicolas Maupas nel ruolo del giovane Marconi.

Guglielmo Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo è la nuova serie tv che andrà in onda su Rai 1 il 20 e 21 maggio 2024. La miniserie è diretta da Lucio Pellegrini e prodotta da Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction. Guglielmo Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo racconta l'ultimo anno di vita del celebre inventore italiano, concentrandosi sul suo straordinario contributo alle telecomunicazioni. Guglielmo Marconi da giovane sarà interpretato da Nicolas Maupas, nella vita adulta, invece, sarà interpretato da Stefano Accorsi. La serie è stata girata nei luoghi autentici legati alla vita di Marconi, tra l’Emilia-Romagna e il Lazio.

Le anticipazioni della prima puntata della serie su Guglielmo Marconi

La prima puntata di Guglielmo Marconi, l'uomo che ha connesso il mondo partirà dagli ultimi momenti di vita di Marconi, nel 1937, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Da quel momento, scopriremo a ritroso i suoi successi e le sue battaglie, le invenzioni che hanno cambiato il mondo, la storia sentimentale.

La trama che racconta la vita e le invenzioni di Guglielmo Marconi

Guglielmo Marconi, l'uomo che ha connesso il mondo non si limita solo agli aspetti tecnici delle invenzioni di Marconi, ma si addentra anche nella sua vita personale, mostrando l'uomo dietro il genio. Nel corso della miniserie viene esplorata la sua scoperta della telegrafia senza fili e l'invenzione della radio, che gli valsero il Premio Nobel per la Fisica nel 1909. La trama si sviluppa come una spy story, intrecciando elementi di suspense con eventi storici reali, evidenziando il contributo di Marconi alla scienza e alla società​​.

Il cast: attori e personaggi

Gli attori e personaggi della miniserie: Stefano Accorsi nel ruolo di Guglielmo Marconi nella vita adulta, mentre Nicolas Maupas interpreta Marconi da giovane. Altri membri del cast includono Ludovica Martino nel ruolo della giornalista Isabella Gordon e Alessio Vassallo come il fidanzato di Isabella, un membro dell'OVRA, Achille Martinucci. Nel cast anche Flavio Furno nel ruolo di Giuseppe Botta, Cecilia Bertozzi nel ruolo di Maria Cristina Marconi, Massimo de Santis è Umberto De Riva. Nel ruolo di Benito Mussolini c'è Fortunato Cerlino.

Ludovica Martino

Quante puntate sono e come vederle in streaming e in replica

Guglielmo Marconi, l'uomo che ha connesso il mondo è composta da due puntate, trasmesse il 20 e 21 maggio 2024 su Rai1. Sarà possibile vedere gli episodi anche in streaming in diretta oppure on demand sulla piattaforma di RaiPlay.

Dove è stata girata la serie su Guglielmo Marconi

Le riprese della serie si sono svolte in diverse location storiche che hanno fatto parte davvero della vita di Marconi, tra cui l’Emilia-Romagna e il Lazio. Alcune scene sono state girate a Villa Griffone, uno dei luoghi nei quali Guglielmo Marconi è realmente vissuto oltre a essere un luogo legato agli esperimenti e alle sue invenzioni.