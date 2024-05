La vita privata di Guglielmo Marconi: i due matrimoni e i figli Degna, Giulio, Gioia ed Elettra

video suggerito

La Rai riscopre la figura di Guglielmo Marconi, celebre inventore e pioniere delle telecomunicazioni, grazie alla fiction in due puntate con Stefano Accorsi: Guglielmo Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo. La vita privata di Guglielmo Marconi è stata ricca e complessa, condita da due matrimoni e cinque figli, di cui uno morto poco dopo la nascita. La sua prima moglie fu Beatrice O'Brien, con cui ebbe tre figli: Degna, Giulio e Gioia. Marconi si risposò, dopo il divorzio, con Maria Cristina Bezzi-Scali, dalla quale ebbe una figlia, Elettra. La nuova serie televisiva incentrata su Marconi, che andrà in onda su Rai 1, esplorerà anche questi aspetti della sua vita privata​​​​​​.

Il primo matrimonio con Beatrice O'Brien

Il primo matrimonio di Guglielmo Marconi si è celebrato nel marzo del 1905 con Beatrice O'Brien, la quale era figlia del barone Edward O'Brien. Il matrimonio naufragò dopo 19 anni e tre figli. Tra i motivi della separazione si suppone la frequente assenza di lui, dovuto alle sue ambizioni e ai sui impegni. La coppia, inoltre, condivise la morte della prima figlia, Lucia, poco dopo la sua nascita.

La nascita dei figli Degna, Giulio e Gioia

Dal matrimonio con Beatrice O'Brien nacquero tre figli: Degna nel 1908, Giulio nel 1910 e Gioia nel 1916. Degna Marconi visse fino al 1998, mentre Giulio morì prematuramente nel 1971. Gioia, invece, morì nel 1996. I figli di Marconi non raggiunsero la stessa fama del padre, ma mantennero un legame con il suo patrimonio scientifico e culturale.

Il secondo matrimonio con la moglie Maria Cristina Bezzi-Scali

Dopo il divorzio da Beatrice, Guglielmo Marconi sposò Maria Cristina Bezzi-Scali nel 1927. Anche la seconda moglie apparteneva alla nobiltà, ma era italiana. Il matrimonio fu celebrato con rito religioso e durò fino alla morte di Marconi nel 1937. Secondo quanto si apprende dalle cronache, questo matrimonio è stato considerato più sereno e più stabile rispetto al primo. La coppia ha avuto da questo matrimonio una figlia, Maria Elettra.

Marconi con la seconda moglie Maria Cristina Bezzi-Scali e la piccola Elettra.

La figlia Elettra Marconi

Maria Elettra Elena Anna Marconi, questo il nome completo dell'ultima figlia di Guglielmo Marconi, è l'unica figlia ancora in vita di Guglielmo Marconi. Ha 94 anni, nata quindi nel 1930. Ha il titolo nobiliare di principessa e ha rappresentato più volte i ricordi del padre in pubblico, così come in televisione.