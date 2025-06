video suggerito

La vita privata di Lea Massari: il matrimonio con l’ex Carlo Bianchini e la scelta di non avere figli È morta all’età di 91 anni l’attrice Lea Massari. Antidiva per eccellenza, era stata sposata per circa quarant’anni con l’ex comandante e pilota Alitalia Carlo Bianchini. I due, che non hanno mai avuto figli, hanno poi divorziato nel 2004. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di lunedì 23 giugno, ma se n'è avuta notizia solo a distanza di giorni, si è spenta all'età di 91 anni, l'attrice Lea Massari, definita dai più un'antidiva è sempre stata particolarmente lontano dai riflettori, pur avendo avuto una lunga carriera da protagonista di film di grande successo. Del suo privato, infatti, è sempre stata piuttosto gelosa: sposata per oltre quarant'anni con l'ex comandante dell'Alitalia Carlo Bianchini, ha poi deciso di divorziare nel 2004. La coppia, per volontà dell'attrice, non ha avuto figli.

Il matrimonio con Carlo Bianchini e il divorzio

Il matrimonio con Carlo Bianchini, ex comandante e pilota Alitalia, è stato celebrato nel 1963, quando l'attrice aveva appena compiuto trent'anni. I due inizialmente si stanziarono a Roma, ma per evitare di stare troppo tempo distanti, Lea Massari era incline ad accettare spesso anche lavori all'estero che, infatti, la portarono a girare film in diverse zone d'Europa, come in Spagna e in Svizzera, ma specialmente in Francia dove era piuttosto apprezzata. Nel 1990, a 57 anni, l'attrice si ritirò a vita privata e decise di non prendere parte a nessuna nuova produzione, infatti si trasferì con il marito in Sardegna, vivendo di natura, silenzio e tranquillità. Dopo quasi quarant'anni insieme, un'unione che sembrava essere duratura e solida, i due divorziarono per incongruenze caratteriali nel 2004. In quegli anni, quindi, Lea Massari decise di tornare nella Capitale.

Lea Massari e Carlo Bianchini non avevano avuto figli

La coppia non ebbe mai figli, sebbene il loro matrimonio sia stata particolarmente duraturo ed entrambi abbiano sempre avuto dei lavori piuttosto stabili, che gli hanno consentito di condurre una vita agiata, viaggiando e concedendosi anche qualche lusso. È stata proprio l'attrice a scegliere di non avere figli, dedicandosi così alla sua carriera che è stata intensa ben oltre i suoi 50 anni.

Il ricordo del primo amore di Lea Massari

Sebbene sia sempre stata particolarmente schiva in merito al suo privato, in una delle sue ultime ospitate televisive, chiacchierando con Gigi Marzullo che la volle ospite in uno dei suoi programmi, aveva raccontato di un amore di gioventù mai dimenticato:

Ho perso l'amore della mia vita a 21 anni, morto 8 giorni prima di sposarci. Sono sopravvissuta a lui anche se una parte di me è morta in quel momento. Lui aveva 30 anni, mi aveva completamente battezzato alla vita e insegnato tutto facendomi dimenticare un'infanzia sgradevole in un ambiente medio borghese romano offrendomi una conoscenza delle cose.

Il nome del giovane uomo di cui si era innamorata e con il quale avrebbe trascorso tutta la vita era Leone, ed è per ricordarlo e portarlo sempre con sé, che l'attrice aveva scelto di chiamarsi Lea, usando questo nome d'arte al posto di Anna Maria Massatani.