Fiorello dopo la chiusura di Viva Rai2: "Stanco e malinconico, troppe emozioni in 230 puntate" Rosario Fiorello dopo l'ultima puntata di Viva Rai2 è stato ospite del Tg1 delle 20 per parlare della fine della sua avventura con il varietà mattutino. Ha rivelato di essere stanco e malinconico: "Non riesco a scollarmi di dosso tutto il flusso di emozioni".

A cura di Gaia Martino

Rosario Fiorello ospite del TG1 delle 20 questa sera di venerdì 10 maggio ha celebrato il finale del suo programma mattutino, Viva Rai2. Questa mattina, dalle 7.15 su Rai2, è andata in onda la grande festa, arricchita dalla presenza di Amadeus e Jovanotti, che ha sancito la fine del varietà che in due stagioni ha cambiato le coordinate dei palinsesti registrando record di ascolti per la rete. Al telegiornale lo showman ha confessato di essere malinconico, oltre che molto stanco.

Le parole di Fiorello al Tg1

"È stata una bella storia, forse irripetibile, di quelle che non nascono a tavolino perché nessuno avrebbe immaginato venisse fuori così" ha detto stamattina lo showman. Al Tg1 questa sera Rosario Fiorello ha raccontato di essere molto stanco: "Non dormo dalle 3. Non ho avuto ancora tempo di riposare". Dopo la grande festa di stamattina, ha chiuso la sua avventura con Viva Rai2:

Che mi resta di questi due anni? Mi resta tutto, sono malinconico. Non riesco a scollarmi di dosso tutto il flusso di emozioni provate. 230 puntate, 230 albe, sono ancora sul pezzo. Non mi rendo ancora conto di cosa abbiamo fatto.

Sui prossimi giorni, ha confessato che difficilmente riuscirà a staccarsi dal ritmo degli ultimi due anni: "Mi sveglierò sicuramente presto. Per due mesi forse mi vedrete da solo in giro per Roma, io e i cinghiali. Voglio ringraziare chi ci ha ospitato". Al Foro Italico ha potuto dare sfogo a grandi feste con la musica a tutto volume, senza dare fastidio al vicinato, ma "Via asiago mi è mancata un po', è mancata in quanto Rai, radio, era molto bello. Però siamo stati più comodi e larghi qui", ha aggiunto.

"Viva Rai2, un programma nato senza pretese"

Al termine della puntata di Viva Rai2, stamattina, Fiorello ha dato appuntamento alla "prossima idea". Non tornerà, infatti, fino a quando non troverà un nuovo ‘universo' da esplorare. Lo showman ha salutato il suo pubblico lasciando un ricordo bellissimo e il suo segno sulla tv italiana. "Il segreto di questo programma è stato farlo senza nessuna pretesa. Non è un programma nato a tavolino, è cresciuto in 10 anni. Dopo 10 anni siamo arrivati a fare Viva Rai2 , con semplicità e con la voglia di divertirsi e portare buonumore agli italiani. La novità più bella è stata scoprire tutte le persone sveglie a quell'ora" ha commentato al Tg1 prima di concludere ammettendo di non avere rimpianti: "Rifarei tutto quello che ho fatto in questi anni".