Viva Rai2 cambia nome il 25 aprile, Fiorello: "Ci aspettiamo ascolti bassi, con questo metodo non roviniamo la media" La puntata del 25 aprile del programma di Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari è andata in onda con il nome "Viva Rai2! Viva il ponte!".

A cura di Daniela Seclì

Fiorello è andato in onda anche giovedì 25 aprile con una nuova puntata di Viva Rai2. Il nome del programma, tuttavia, è apparso lievemente modificato: "Viva Rai2! Viva il ponte!". Il conduttore ha spiegato il motivo tecnico per cui la Rai ha deciso di ricorrere a un nome diverso. Come gli addetti ai lavori già sanno, questo è un modo per evitare che ascolti bassi dovuti al giorno di festa vadano a gravare sulla media di un programma.

Perché Viva Rai2 ha cambiato nome il 25 aprile

Fiorello ha anticipato le domande degli spettatori più puntigliosi, che avrebbero potuto chiedersi il motivo del nome che la trasmissione ha adottato in occasione del 25 aprile. Il conduttore ha spiegato:

La gente si chiede: "Perché si chiama Viva Rai2, Viva il ponte?" Raccontiamo che cosa succede. È tutta una questione di ascolti. Si chiama scorporamento. Vi spieghiamo cos'è. Si sa che oggi gli ascolti saranno un po' più bassi, perché alle 7 non c'è la scuola e non c'è il lavoro…tra l'altro tutti gli italiani sono qua fuori (ride, ndr), quindi a casa non c'è nessuno. Ci guarderanno in pochi.

Quindi la Rai ha pensato bene di cambiare nome a quella puntata: "Allora la Rai che cosa dice, per non abbassare la media degli ascolti globali, si cambia nome al programma, quindi non farà media con Viva Rai2. È come se uno a scuola sapesse di dover essere interrogato e cambia nome: "Fiorello? È assente, sono Briguglio". Prendo 4 ma non mi fa media".

L'ultima puntata di Viva Rai2 in onda il 10 maggio, il destino del programma

L'ultima puntata di Viva Rai2 andrà in onda venerdì 10 maggio. Per l'occasione, Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari stanno preparando una puntata con il botto. Con loro ci sarà anche Amadeus, che si prepara a lasciare la Rai per approdare a Discovery con nuovi progetti. Al momento non è dato sapere quale sarà il destino dell'amatissimo programma di Rai2. C'è chi parla di ultima edizione. Non resta che attendere che si pronunci Fiorello.