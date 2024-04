video suggerito

Amadeus con Giovanna Civitillo brinda a Discovery: “La decisione di lasciare la Rai è stata sofferta” Amadeus e Giovanna Civitillo protagonisti della rivista Chi si mostrano sorridenti e vicini a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove si sposarono nel 2009. Il conduttore ha ricevuto la cittadinanza onoraria e brindato alla nuova sfida a Discovery, si legge, nonostante la scelta di lasciare la Rai sia “stata sofferta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Foto di Chi

Amadeus e Giovanna Civitillo sono i protagonisti della copertina del nuovo numero di Chi. Dopo 15 anni dalle loro nozze, sono tornati a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove il conduttore ha ricevuto la cittadinanza onoraria: "Insieme hanno brindato alla nuova sfida di Discovery".

Il viaggio di Amadeus e Giovanna Civitillo a Vignale Monferrato, dove si sposarono

Amadeus e Giovanna Civitillo negli ultimi giorni sono tornati a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove 15 anni fa si sono giurati amore eterno. Hanno pranzato all'aperto e brindato alle nuove sfide televisive, poi il conduttore ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco Ernesta Corona: "Un bellissimo regalo. Mi sono sposato a Vignale, c'è un rapporto di affetto con questo luogo meraviglioso. Ritirare la cittadinanza è un grande onore. Mi è stato chiesto di venire tante volte, in questi anni, e ho sempre risposto "Dopo Sanremo, il mio ultimo Sanremo, passerò con grande piacere. Ora il momento è arrivato", le parole di Amadeus riportate dalla rivista.

Foto di Chi

La separazione dalla Rai e la nuova vita a Discovery

Amadeus nelle ultime settimane ha "celebrato" un altro matrimonio, quello con Discovery. Ha deciso di non rinnovare con la Rai e iniziare una nuova avventura sul NOVE. "La decisione è stata sofferta", racconta Chi, "la Rai ha cercato fino all'ultimo di pareggiare l'offerta di Discovery, poi Amadeus è legato alla tv di Stato da un vincolo di riconoscenza". Lo accolse, infatti, permettendogli di conquistare il pubblico, condurre cinque edizioni del Festival di Sanremo e portare Affari Tuoi ad ascolti record. La rivista racconta che l'ultimo giorno di Festival, nella sala da pranzo dell'hotel Globo, "il conduttore era emozionato e commosso". Sapeva che stava chiudendo un ciclo: "Giovanna, invece, è sembrata rilassata", sia per "gli attacchi che Amadeus ha dovuto parare in questi anni, sia perché il Festival è stato sempre presente nella loro vita", si legge. Il conduttore ora tornerà in pianta stabile a Milano. Dopo la chiusura del contratto con la Rai (che scade il 31 agosto), da settembre potrà pianificare il nuovo lavoro a Discovery. Sul NOVE dovrebbe condurre I Soliti Ignoti e due programmi in prima serata.