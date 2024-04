Amadeus sarà cittadino onorario di Vignale Monferrato, paese dove sposò Giovanna Civitillo nel 2009

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

È un periodo di grandi cambiamenti e novità per Amadeus. Dopo l'addio alla Rai e il contratto firmato con Discovery, il noto conduttore riceverà un importante riconoscimento: sabato 20 aprile tornerà nella città di Vignale Monferrato (Alessandria) per ricevere la cittadinanza onoraria. Un paese nel cuore delle colline, che per lui ha un grande valore affettivo: nel 2009 celebrò lì il matrimonio con Giovanna Civitillo, sua attuale moglie.

Amadeus cittadino onorario di Vignale Monferrato

La sindaca di Vignale Monferrato, Ernesta Corona, ha invitato il conduttore nel suo paese per consegnarli un importante riconoscimento: la cittadinanza onoraria. "È doveroso celebrare questo stretto rapporto con il nostro paese per riconoscere quanto il territorio ami una persona come lui", ha fatto sapere la prima cittadina del paese, immenso nelle colline patrimonio Unesco. La cerimonia si terrà sabato 2o aprile per una festa nella piazza del Popolo, di fronte a Palazzo Callori. Durante la giornata è in programma uno spettacolo di musica con il Gospel Choir, ballo legato alla tradizionale manifestazione ‘Vignale in Danza'. "Ho preparato tutto e ordinato tutto, prenotando anche una giornata magnifica e piena di sole", ha scherzato Ernesta Corona.

Il matrimonio tra Giovanna Civitillo e Amadeus

Amadeus e Giovanni Civitillo si sono sposati con rito civile nel 2009 a Vignale Monferrato. Dieci anni dopo hanno deciso di sancire il loro legame anche con rito religioso. Non appena Amadeus ha ottenuto l'annullamento del precedente matrimonio (con Marisa Di Martino) ha realizzato il sogno di portare all'altare la showgirl, che al settimanale Oggi aveva dichiarato:

Questo matrimonio è il coronamento di un sogno. Ci teniamo entrambi perché siamo molto credenti. E dopo dieci anni sentiamo che è arrivato il momento di compiere il passo successivo. Soprattutto, dopo che è arrivata la notizia dell’annullamento del precedente matrimonio di Amadeus, possiamo consacrare il nostro amore come meglio desideriamo.