Prime prove per Amadeus lontano dalla Rai: è nel podcast di Diletta Leotta Amadeus è l'ospite speciale della nuova edizione del format di Diletta Leotta prima di andare via dalla Rai. Con lui anche sua moglie, Giovanna Civitillo.

Manca meno di un mese all'addio definitivo di Amadeus alla Rai. Il conduttore prepara l'uscita con un'ospitata speciale nella nuova stagione del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante. La conduttrice di Dazn ritorna al timone del suo programma a partire dal 16 maggio e lo fa proprio con uno degli ospiti più attesi del momento. Con Amadeus ci sarà anche sua moglie, Giovanna Civitillo.

Amadeus ospite speciale di Diletta Leotta prima di andare via dalla Rai

La partenza di Amadeus in direzione del canale Nove si annuncia non solo come un significativo cambio di guardia all'interno dell'ente pubblico, ma anche come un momento di riflessione su cosa sarà il futuro del servizio pubblico, ma anche della televisione commerciale. Una nuova sfida per Amadeus che molti hanno anche inteso come un conflitto ideologico in viale Mazzini, considerato che nelle ultime due stagioni sono stati in tanti ad andare via, da Fabio Fazio a Lucia Annunziata. È delle ultime ore, inoltre, la notizia di un procedimento disciplinare aperto nei confronti di Serena Bortone per il caso Scurati. Dalle anticipazioni del programma di Diletta Leotta, però, non sembra intenzione della conduttrice toccare i punti cruciali di questa stagione: "dal racconto della celebre “scossa” che fece capitolare Amadeus, alla confessione mai raccontata della gelosia del conduttore tv che in passato lo portò a lanciarsi in un inseguimento in stile Starsky e Hutch".

Gli altri ospiti

Mamma Dilettante 3 avrà come ospiti anche ClioMakeUp, Elisabetta Gregoraci, Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, Melissa Satta, Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci, Francesco Arca, Rocio Muñoz Morales, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan insieme a Ludovica Sauer per un totale di dieci episodi disponibili sulle principali piattaforme streaming e sul canale ufficiale YouTube di Diletta Leotta.