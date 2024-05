Uno speciale su Sanremo l’8 giugno, slitta l’ultima presenza in Rai di Amadeus

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

L'ultimo Festival di Sanremo è stato sintesi perfetta della gestione Amadeus, segnando di fatto la fine di una stagione visto il prossimo addio del conduttore al servizio pubblico. L'ultima apparizione in Rai di Amadeus era prevista per la puntata finale della stagione di Affari Tuoi, in onda sabato 1 giugno su Rai1. Si parla al passato perché, a quanto pare, l'ultima presenza del conduttore sulle reti Rai prima del suo passaggio al Nove slitterà di una settimana.

Il documentario su Sanremo l'8 giugno

Sabato 8 giugno, infatti, in seconda serata su Rai 1, andrà in onda Sanremo – Dietro la quinta, docufilm che ripercorre la settimana sanremese dello scorso febbraio raccontandogli aspetti più nascosti dell'evento, dalla messa in scena dello spettacolo all’Ariston alle emozioni di cantanti in gara, passando per le prove e i momenti di tensione prima delle esibizioni. Una sorta di Dietrofestival, abitualmente in onda il giorno dopo l'ultima serata del Festival, in forma più estesa, mostrando immagini mai andate in onda della manifestazione.

A quasi sei mesi di distanza, l'evento sanremese continua ad essere un elemento di traino e di attenzione per la Rai, che sull’onda lunga del successo dell’ultima edizione della manifestazione, non sembra intenzione a rinunciare agli effetti di Amadeus, nonostante l'addio prossimo di quest'ultimo.

Oltre al già citato Dietrofestival, la Rai era già tornata su Sanremo ad alcune settimane di distanza, quando a fine febbraio aveva trasmesso Perché Sanremo è Sanremo?, documentario che raccontava la storia del Festival.

L'addio di Amadeus alla Rai il 1 giugno

Intanto Amadeus è ormai prossimo a lasciare l'azienda ufficialmente. Con l'ultima puntata del 1 giugno di Affari Tuoi, successo incredibile e per certi versi inaspettato delle ultime due stagioni, Amadeus si congeda dopo 20 anni dal servizio pubblico per vivere una nuova esperienza televisiva, dove condurrà sicuramente lo spazio dell'access equivalente proprio ad Affari Tuoi, oltre a una serie di prime serate.