Paolo Bonolis critica i Sanremo di Amadeus, che gli dà del rosicone sui social Sulla pagina Instagram di Amadeus compare una storia con una vignetta piuttosto allusiva, che pare chiaramente una risposta dell'intervista di Paolo Bonolis in cui critica i suoi Sanremo per l'ora tarda di chiusura. Ma la risposta di Amadeus, più che altro, sembra una frecciata a Lucio Presta, suo ex manager e attuale agente di Bonolis.

A cura di Andrea Parrella

Ha iniziato a utilizzare Instagram solo nel 2023, Amadeus, ma quando lo fa decide di servirsene sempre in modo significativo, non risparmiando frecciatine e allusioni. Stavolta il conduttore, in procinto di lasciare la Rai dopo la chiusura di questa stagione di Affari Tuoi, ha pubblicato sui social una storia apparentemente banale, che pare tuttavia una risposta diretta a un'intervista pubblicata questa mattina a Paolo Bonolis, in cui il conduttore parla dei suoi Festival di Sanremo.

Le parole di Paolo Bonolis sul Sanremo di Amadeus

Parlando di Carlo Conti e del prossimo impegno sanremese, Bonolis, che ha confermato la possibilità che Sanremo possa ricapitare a lui in futuro, ha detto: "Sono felice per lui che è uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo insieme a Clerici e mio fratello Luca Laurenti. Mi è piaciuta la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share: non lo farò perché non chiuderò mai alle 3 di notte". Il riferimento è, naturalmente, alle edizioni condotte da Amadeus, caratterizzate da una chiusura a notte fonda che, per logica, contribuisce a una crescita dello share medio.

La vignetta pubblicata da Amadeus

La rottura di Amadeus con Lucio Presta, stesso agente di Bonolis

Parole alle quali Amadeus sembra rispondere con una vignetta in cui un castoro "rosica" un tronco. E la rosicata sembra indirizzata proprio a Bonolis, anche in virtù di un aspetto laterale che non può passare in secondo piano. Fino a qualche mese fa Amadeus e Bonolis hanno condiviso lo stesso agente, Lucio Presta, da cui il conduttore degli ultimi cinque festival si è separato in malo modo, fino a uno scontro a mezzo stampa con Presta che ha parlato della sua separazione da Amadeus e quest'ultimo che, anche in quell'occasione, aveva risposto in modo caustico attraverso i social. Che Amadeus abbia letto nelle parole di Bonolis un'influenza dell'ex agente? Ipotesi plausibile, se si considera che tra i due non sembra esserci stata mai antipatia o rivalità.