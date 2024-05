video suggerito

L’ultimo giorno di Amadeus in Rai: baci a Giovanna Civitello, ma niente dirigenti L’ultimo giorno di Amadeus in Rai immortalato sulle pagine di Chi: un bacio alla sua Giovanna Civitello e tanti amici, ma niente dirigenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo giorno di Amadeus in Rai, come è noto, è stato venerdì 10 maggio, quando ha registrato l'ultimo blocco di puntate di Affari Tuoi. Il settimanale Chi, in edicola dal 15 maggio, ha immortalato i momenti conclusivi, gli ultimi istanti, l'ingresso di Amadeus al Teatro delle Vittorie visibilmente emozionato. A favore di telecamere anche un bacio rotondo con la moglie Giovanna Civitillo. C'erano tanti amici a salutarlo, scrive Chi, ma "zero pezzi grossi".

Il ‘gelo' all'addio

Amadeus era stato quella mattina stessa ospite di Fiorello per chiudere un altro grande capitolo della storia della Rai, ovvero l'ultima puntata di Viva Rai2!. Le strade di Amadeus e Fiorello, all'apparenza, dovrebbero dividersi. Il conduttore va al Nove mentre Fiorello va…sul divano. Resterà fermo per un po', come ha dichiarato, "fino alla prossima idea". Il settimanale diretto da Alfonso Signorini parla di un addio "più freddo" per il conduttore di Affari Tuoi:

Di certo Fiorello ha salutato in grande stile, con la Rai stretta intorno al suo glass, come a dire "non partire", mentre il saluto ad Amadeus è stato più freddo. Al Teatro delle Vittorie, per l'ultima di Affari Tuoi, non c'erano dirigenti, se non Raffaella Sallustio, vicedirettrice dell'intrattenimento access prime time della Rai, che è anche responsabile del programma. Nello studio, forse, tutti aspettavano una carezza da ‘mamma Rai' per la fine di un'edizione ricca di successi.

Giovanna Civitillo lo seguirà al Nove?

Nel servizio di Chi si parla anche di Giovanna Civitillo, che ha un posto fisso nel programma quotidiano di Antonella Clerici, "È sempre mezzogiorno". La moglie di Amadeus attende conferme dall'anno prossimo, quello che appare certo è che non ci sarebbe nessun programma per lei all'interno del gruppo Warner Bros.Discovery e quindi dovrebbe rimanere in Rai, ma quelli del Nove non è mai detta l'ultima parola.