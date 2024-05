video suggerito

Letizia Petris e Paolo Masella dopo il GF: “Al momento non andremo a convivere, ma ne abbiamo parlato” Letizia Petris e Paolo Masella continuano la loro storia d’amore fuori dalla casa del Grande Fratello. I due sono innamoratissimi, ma al momento l’idea di andare a convivere sembra lontana, per quanto sia stato argomento più volte affrontato da entrambi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte Instagram, foto di Francesco Guarnieri

Tra le coppie che sono nate nell'ultima edizione del Grande Fratello c'è quella di Letizia Petris e Paolo Masella. I due, da quando si è chiuso il reality di Canale 5, stanno portando avanti il loro rapporto a distanza, ma al momento tutto continua ad andare a gonfie vele, come raccontano intervistati da Casa Chi.

Paolo e Letizia raccontano il loro amore fuori dalla Casa

Sembravano agli antipodi nella casa più spiata d'Italia, ma poi si sono innamorati e giorno dopo giorno il loro rapporto si è rafforzato al punto da diventare complementari. Letizia è la prima a parlare apertamente di quello che ha provato in quei mesi di permanenza nel reality, spiegando anche la confusione iniziale:

Spesso noi donne tendiamo a farci sminuire, anche se il ragazzo con cui stiamo è un bravissimo ragazzo, però esistono sono caratteri che ti sovrastano e spesso possono farti sentire piccola. Quando ho conosciuto la parte di Paolo più dolce e romantica a livello sentimentale mi sono resa conto che tanti uomini ti fanno sentire una grande donna.

In merito a come abbiano vissuto questo sentimento nella casa, Petris dichiara: "Dentro la casa abbiamo tutelato il nostro rapporto perché, vedendo anche gli altri, pensavamo ed eravamo convinti che avrebbero potuto negativtzzare il nostro rapporto, abbiamo preferito cavarcela da soli". Anche Paolo, che è tornato a lavorare in macelleria e spera di poterne aprire una tutta sua, sostiene che l'aver protetto il loro legame sia stata una scelta più che giusta, perché ha consentito ad entrambi di conoscersi. A queste considerazioni, poi, aggiunge anche qualche commento sulla vota insieme finito il programma:

Le cose private, se ci tieni, vanno tutelate. Così ci riesce a costruire delle basi solide. Le aspettative una volta usciti dalla Casa? Molto meglio di come mi aspettavo, all’inizio pensavo che con la distanza mi potessi stufare e invece quando non ce l’ho vicina a Roma mi dà fastidio non averla accanto nel letto.

L'idea di andare a vivere insieme

L'idea di andare a vivere insieme di ci sarebbe, ma al momento sarebbero troppe le cose da dover cambiare e quindi è una scelta che valutano con la dovuta attenzione. A parlarne è proprio Letizia che dice: "Ne abbiamo parlato tante volte. Io sono abituata a vivere in campagna, mare, giardino. Roma è da appartamento, sarebbe riabituarsi. Mia nonna ha una grave malattia e ha bisogno del supporto mio e di mia mamma, per il momento è complicato. Più avanti vedremo come organizzarci, se scende lui o vado io. Anche se abitiamo lontani ci vediamo spesso, vedo più Paolo che mia mamma".