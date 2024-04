Letizia Petris e Paolo Masella insieme a Pasquetta, Marco Maddaloni apre la sua casa ai gieffini

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la fine del Grande Fratello, conclusosi appena una settimana fa, i gieffini continuano a vedersi e a trascorrere del tempo insieme. È il caso di Letizia Petris e Paolo Masella, una delle coppie più solide nate nella casa più spiata d'Italia che, infatti, ha festeggiato la Pasquetta a casa di Marco Maddaloni, organizzando la consueta braciata, in compagnia dei figli del campione ed ex gieffino.

La Pasquetta dei gieffini a casa di Marco Maddaloni

Tra storie pubblicate su Instagram e qualche scatto rubato qua e là, i due hanno festeggiato nella più completa leggerezza il giorno di Pasquetta. A Paolo è stato subito assegnato il compito di preparare la carne, la sua specialità, visti i suoi trascorsi da macellaio ed è proprio il gieffino a commentare così: "Giornata fantastica in compagnia di amici veri e soprattutto della ciccia, quanto mi sei mancata". Non sono mancati, poi, momenti dedicati al gioco, anche con i figli di Marco Maddaloni, che il gieffino stringe a sé insieme alla sua Letizia che, intanto, si divertiva insieme ad Angelica Baraldi, altra concorrente del Grande Fratello invitata insieme al suo fidanzato Riccardo. Una rimpatriata con alcuni gieffini, all'insegna della convivialità e della voglia di stare insieme.

L'amore tra Letizia Petris e Paolo Masella

Intervistati recentemente a Verissimo, Letizia Petris e Paolo Masella hanno parlato del loro legame nato inaspettatamente sotto i riflettori. I due si sono raccontati e il 25enne ha dichiarato: "È una donna con una forza unica, più forte di una roccia, non potevo che innamorarmi di una persona così forte, per me va oltre tutto". Un amore forte che, infatti, ha fatto maturare in loro il desiderio di diventare genitori. Al momento i due sembrano essere più affiatati che mai, toccherà vedere con il passare del tempo come porteranno avanti questa storia d'amore.