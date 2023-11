Chi è Riccardo Romagnoli, fidanzato di Angelica Baraldi del GF e manager di grandi marchi italiani Si chiama Riccardo Romagnoli il fidanzato di Angelica Baraldi del Grande Fratello. “Esiste? Sembra Mark Caltagirone”, si era chiesto a proposito della sua esistenza il conduttore Alfonso Signorini. Ma Riccardo esiste davvero e la storia con Angelica è reale.

A cura di Stefania Rocco

Si chiama Riccardo Romagnoli il fidanzato di Angelica Baraldi, concorrente del Grande Fratello. Dopo settimane di dubbi, con i coinquilini e il conduttore Alfonso Signorini che si erano chiesti se questo fantomatico fidanzato fino a quel momento invisibile esistesse davvero, Riccardo si è deciso a fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà per palesare la sua esistenza. “Esisto, sono qua”, ha dichiarato divertito una volta varcata la porta rossa, felice di poter finalmente dimostrare di non essere un fantasma.

La vita privata e la professione di Riccardo Romagnoli

Romano, Riccardo Romagnoli ha 29 anni ed è legato ad Angelica da circa 6 anni. Planning and control manager per una nota società di energia (si occupa soprattutto di investimenti) ha lavorato per anni nel settore della moda, collaborando con marchi come Max Mara e Calzedonia per i quali si è occupato prevalentemente di supervisionare dati e strategie di vendita e posizionamento sul mercato. Sul suo profilo Linkedin, racconta di essere un appassionato di sport (padel in particolare) e viaggi e di avere girato il mondo per motivi di lavoro. Laureato in Economia alla Luiss, ha ottenuto un Master in International Management. Parla quattro lingue: l’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo. Non utilizza i social. Possiede un profilo Instagram che, tuttavia, risulta essere privato e aggiornato al 2021. Non ha mai pubblicato alcuna foto con Angelica. Si limita a condividere foto delle sue passioni: il padel e la fotografia paesaggistica.

Il video che dimostra che Angelica e Riccardo stanno insieme

Nonostante l’ingresso di Riccardo nella Casa del GF, sono diversi gli spettatori del Grande Fratello che non credono alla sua storia con Angelica. Nel mirino è finito il fatto che i due, nonostante una lontananza di due mesi, non si sono mai abbracciati o baciati. Diversi utenti, quindi, continuano a sostenere una serie di fantasiose interpretazioni secondo le quali Romagnoli sarebbe solo un “attore pagato per fingere di essere il compagno di Angelica Baraldi”. A smentire queste bizzarre interpretazioni dei fatti è stato un video pubblicato sul profilo Instagram della concorrente del Gf. Risale allo scorso agosto e mostra i due baciarsi. Il filmato conferma quindi che la relazione tra i due è antecedente all’ingresso di Baraldi nella Casa di Cinecittà.