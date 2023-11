Angelica dopo l’incontro col fidanzato: “Non ho bisogno di baciarlo, basta la connessione di cervelli” Angelica Baraldi e il suo fidanzato Riccardo sono stati protagonisti di un incontro piuttosto intenso nella puntata di lunedì 6 novembre del Grande Fratello. Tra loro, però, nessuna effusione, come fatto notare Jill Cooper alla 26enne, la quale ha spiegato il perché di questa scelta.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 6 novembre 2023 del Grande Fratello, l'incontro tra Angelica Baraldi e il suo fidanzato Riccardo ha lasciato perplessi alcuni inquilini. I due, infatti, pur essendosi scambiati dichiarazioni d'amore, l'unico gesto d'affetto che si sono scambiati è stato un abbraccio. Jill Cooper, quindi, ha chiesto alla gieffina per quale motivo l'incontro col suo ragazzo fosse stato così freddo e lei ha risposto in un modo che ha lasciato piuttosto perplessa la regina del fitness.

La provocazione di Jill Cooper

Finita la puntata, quindi, Jill Cooper è una delle prime che si sofferma a parlare con Angelica, che ha avuto una trasmissione piuttosto ricca di emozioni, dove ha temuto più volte di dover abbandonare la casa. L'incontro con la sua dolce metà è stato particolarmente toccante e i due hanno dimostrato di essere davvero innamorati, pur senza scambiarsi particolari effusioni, ma parlando tra loro e scambiandosi un lungo abbraccio. Cooper, però, ha voluto dire la sua e ha detto alla 26enne: "Mi spiace ma questa te la boccio: almeno un bacio! Rischi di non vederlo per altri due mesi Se fosse venuto mio marito qui, altro che bacio".

La risposta di Angelica

Angelica, però, non si fa scoraggiare e, anzi, spiega che non sono mai stati una coppia particolarmente esibizionista, ma molto riservata e rispettosa dei propri spazi, oltre che della loro privacy. A questo ha aggiunto che nonostante stiano da diverso tempo insieme, lui non si era mai sbilanciato così tanto come ha fatto in tv e ha aggiunto:

Non mi aveva mai detto certe cose, non siamo da grandi dichiarazioni. Non l'ho nemmeno baciato, per me era importante la nostra connessione di cervelli. So che è strana questa cosa del bacio ma siamo una coppia così, in pubblico mai. Non avevo nemmeno bisogno di baciarlo

I giorni che hanno preceduto l'appuntamento con il reality show, non sono stati affatto semplici per lei che, infatti, era convinta che il suo comportamento l'avrebbe portata a chiudere la sua esperienza al GF, ma le parole del suo Rick l'hanno risollevata: "Mi ha rassicurato su tutte le mie paranoie e dato una carica incredibile. Ho capito come sono arrivati alcuni miei comportamenti all'esterno".