Angelica Baraldi piange nella notte al GF, il vero motivo: “Lunedì esco, Beatrice fa fuori tutti” Sfogo di Angelica Baraldi dopo la puntata del Grande Fratello di giovedì 2 novembre. La concorrente, che si era detta addolorata per le parole di Giampiero Mughini suol suo conto, in realtà ha ammesso di stare male per un motivo diverso: teme che la nomination la costringerà ad abbandonare la Casa.

Uno sfogo di Angelica Baraldi nella Casa del Grande Fratello rischia di riscrivere quanto accaduto nel corso della puntata di giovedì 2 novembre. In diretta tv, la concorrente si era sciolta in lacrime per le parole di Giampiero Mughini sul suo conto. Il coinquilino l’aveva definita “zo***la”, salvo poi spiegare di non avere caricato quel termine di alcuna accezione negativa. Una spiegazione fantasiosa cui Angelica, comprensibilmente, aveva dichiarato di non credere. Per questo, apparentemente, la concorrente si era sciolta in lacrime durante il momento dedicato alle nomination. Eppure, uno sfogo di Baraldi dopo la puntata, ha chiarito che il malessere avvertito dalla giovane sarebbe legato più al timore di uscire dalla Casa che al termine utilizzato da Mughini.

Lo sfogo di Angelica Baraldi al GF

Terminata la puntata – puntata che non l’ha vista nominare Mughini come ci si sarebbe aspettato da lei considerando l’accaduto – Angelica si è rifugiata in giardino per dare libero sfogo alle lacrime. Ma a differenza di quanto accaduto in diretta, quando Baraldi aveva posto l’accento sul termine utilizzato da Mughini per descriverla, in questa occasione Angelica ha lasciato chiaramente intendere di avere timore che la nomination abbia spalancato una porta sulla possibilità che sia proprio lei a dovere abbandonare la Casa. “Mi ha nominato Bea, sono contro di lei. Tutti quelli che votano per Bea, voteranno per eliminarmi. Li fa fuori tutti. Dopo Lorenzo e Samira, ci sono io. Fidati che lunedì vado a casa. Peppe lo hanno tenuto per fare le dinamiche”, ha ammesso Angelica parlando con Letizia Petriz, Anita Oliviero e Rosy Chin. Nessun accenno a Mughini dunque, a dimostrazione del fatto che sarebbe stata la paura di dovere abbandonare la Casa a fare da motore al suo sfogo.

I dubbi di Fiordaliso sulle lacrime di Angelica

Anche Fiordaliso, una volta terminata la puntata del GF del 2 novembre, ha dato voce alle sue perplessità circa il malessere della coinquilina. “Se ce l’aveva con Mughini, perché sedersi accanto a lui e poi piangere?”, si è chiesta la cantante, dando forma all’ipotesi che la concorrente abbia volutamente strumentalizzato le parole dello scrittore per ottenere un vantaggio successivamente vanificato della nomination.