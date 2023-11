GF, il fidanzato di Angelica contro Greta Rossetti: “Niente morale da una che ha fatto la tentatrice” Angelica Baraldi ha incontrato il fidanzato Riccardo Romagnoli al Grande Fratello. Il 29enne le ha spiegato di non nutrire dubbi nei suoi confronti e, riferendosi a Greta Rossetti, fidanzata di Mirko Brunetti, ha detto: “Non accetto la morale da una che ha fatto la tentatrice a Temptation Island”.

A cura di Elisabetta Murina

Foto per gentile concessione di Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo il faccia a faccia con Greta Rossetti, nella puntata del 6 novembre del Grande Fratello, Angelica Baraldi ha incontrato il fidanzato Riccardo Romagnoli. Un momento di grande gioia per la 26enne, che da tempo sperava di poter abbracciare di nuovo il ragazzo, di cui è follemente innamorata.

Le parole di Riccardo Romagnoli alla fidanzata Angelica

Riccardo Romagnoli è entrato nella Casa del GF e, per prima cosa, scherzando ha detto ai concorrenti: "Esisto". Poi è subito corso della fidanzata Angelica, freezata, spiegandole di non avere dubbi nei suoi confronti, di sapere chi sia in realtà e che lei stessa non deve preoccuparsi di quello che le persone pensano al di fuori:

Sono fiero di te, anche la mia famiglia lo è perché sappiamo quello che sei e ti conosciamo veramente. Non stare ad avvelenare la tua anima pura e candida con dei giochetti, che non dipendono da te. Sei un'anima pura e sono contenta che tante persone siano riuscite a vederla. Anche lo stesso Giampiero, che magari ha detto una cosina che poteva non essere detta, sono convinto che ti voglia bene, puoi imparare tanto da lui.

La concorrente si è emozionata nell'essere di fronte al fidanzato, che non vede ormai da due mesi. Il 29enne le ha spiegato che tutti da casa la seguono e anche al GF è riuscita a instaurare un bel rapporto con tutti:

Hai rapporto perfetto con tutti. Noi ti vogliamo bene e ti seguiamo come se fossi parte della famiglia. Poi certo si può migliorare, puoi esporti un pò di più, hai delle grosse fragilità dentro che non ti hanno permesso di farlo come avresti potuto. Siamo qua per giocare e migliorarci. Vali molto di più rispetto a quello che pensi. Voglio te e credo in te.

Rispondendo a Signorini, Riccardo Romagnoli ha poi spiegato che intenzioni ha con la fidanzata: "Credo che sia la perfetta metà della mela, il punto centrale per tutte le cose che faccio. Vedo un futuro molto bello e roseo".

L'opinione del fidanzato di Angelica su Mirko e sul confronto con Greta

Il ragazzo ha poi affrontato l'argomento della vicinanza al coinquilino Mirko Brunetti, di cui si è parlato poco prima nella puntata, spiegandole che nessuno da fuori la giudica per come si sta comportando: "Io so chi sei, so giudicare i tuoi atteggiamenti. Ma poi che significa, che se tocchi un maschio ci stai provando? La gelosia è un misto tra insicurezza e poca fiducia". Riccardo ha poi lanciato una frecciatina a Greta Rossetti, entrata poco prima nella Casa per avere un confronto con Angelica e definendola in più occasioni una "gatta morta":