Greta Rossetti e il confronto con Angelica: “Gatta morta, vicina a Mirko per non uscire dal GF” Greta Rossetti è entrata al Grande Fratello, nella puntata del 6 novembre, per avere un faccia a faccia con Angelica Baraldi vista la sua vicinanza a Mirko Brunetti. L’ex tentatrice crede che la concorrente sia una “gatta morta” e che stia con il suo ragazzo per non essere eliminata dal gioco.

A cura di Elisabetta Murina

Confronto in diretta tra Angelica Baraldi e Greta Rossetti nella puntata del 6 novembre del Grande Fratello. La neo 25enne, ex tentatrice di Temptation Island, è entrata nella Casa per avere un faccia a faccia con la concorrente dopo aver visto una certa vicinanza a Mirko Brunetti, suo fidanzato. In particolare, sfogandosi sui social la ragazza l‘ha definita una "gatta morta", sottolineando come in una occasione sia andata a cambiarsi il vestito apposta per ballare con lui.

Il faccia a faccia tra Greta Rossetti e Angelica Baraldi al GF

"Croccantini per le gatte morte ne abbiamo?", aveva scritto Greta Rossetti sui social riferendosi al comportamento di Angelica con Mirko. Entrata nella Casa, nella puntata del 6 novembre, la ragazza ha detto alla concorrente tutto quello che pensa, ribadendo più volte la sua posizione: "Per me quello sei, una gatta morta. Mi verrai a dire che è amicizia, io ho tanti amici maschi ma non mi cambio il vestito per ballare con loro mettendomelo inguinale". "Secondo te l'ho fatto per Mirko?", ha ribattuto Angelica. L'ex tentatrice crede che sia stato proprio così, visti anche i suoi atteggiamenti subito dopo: "Sei tornata, hai preso Mirko e ci hai ballato. È una tecnica da gatta morta, l'hanno visto tutti. Fai benissimo a metterti quello che ti pare, io ti giudico per quello che sei e che vedo, che vedono tutti. Non è una mancanza di rispetto darti della gatta morta, è descriverti".

"A parte il cambio outfit, hai qualcosa altro da dire?", ha chiesto allora Angelica a Greta. "Sei tutto il giorno attaccata a lui, lo tocchi, è una dinamica che hai creato per non essere eliminata nella puntata. Sai che lui è buono, ingenuo, ha visto qualcosa che non esiste", ha risposto la 25enne. La concorrente ha cercato di spiegare che in realtà ha sempre dato consigli a Mirko su come risolvere la sua situazione sentimentale, senza cercare di mettersi in mezzo. Poi ha aggiunto: "Non mi sono cambiata appositamente, ero a disagio con l'abito di prima, per quello". Ma Greta non è convinta: "Io da fidanzata non prendo un ragazzo e ci ballo in maniera così passionale. Volevo dirti il mio pensiero in faccia, questo è quello che penso e pensano tutti fuori. Non credo al tuo viso angelico. Mantieni le giuste distante, io ho amici maschi ma non li tocco".

La vicinanza tra Mirko e Angelica che ha infastidito Greta

Nell'ultima settimana, Angelica ha vissuto un momento di crisi al GF, soprattutto per le parole che Giampiero Mughini le ha rivolto, definendola "falsa, gattamorta e volgare". La 26enne ha trovato conforto in Mirko che le si è avvicinato e le ha testo una mano. Lei l'ha stretta e i due si sono così presi per mano per un breve istante. Gesto che, naturalmente, non è passato inosservato agli occhi di Greta, la quale sui social ha scritto: "Non professate amore verso il vostro ragazzo e poi fate gli occhi dolci verso un altro, grazie". Non solo: sui social circolano anche i frame di un ballo di Angelica con Mirko e per il quale, stando ai commenti degli altri inquilini e alle immagini, si sarebbe andata a cambiare appositamente vestito, mettendosi una tutina leopardata molto corta. "Croccatini per le gatte morte ne abbiamo?", aveva scritto Rossetti su Instagram commentando l'accaduto.