Angelica Baraldi vicina a Mirko al GF, la fidanzata Greta la insulta: “Gatta morta, zoc*** viva” Scivolone di Greta Rossetti, fidanzata di Mirko Brunetti del Grande Fratello. La modella ha insultato Angelica Baraldi, altra concorrente del reality, dopo averla vista avvicinarsi al compagno: “Dietro ogni gatta morta c’è una zo*** viva”.

Scivolone di Greta Rossetti, ex protagonista di Temptation Island fidanzata con Mirko Brunetti, attuale concorrente del Grande Fratello. La giovane sta vivendo una crisi nel rapporto del compagno, momento che la distanza tra i due ha acuito. Poche ore fa, commentando la diretta del GF, la giovane si è lasciata andare a un insulto pesante ai danni di Angelica Baraldi, coinquilina che ritiene eccessivamente vicina a Mirko. Parole gravi quelle che ha speso Greta, delle quali Angelica non è a conoscenza ma che potrebbero esserle mostrate durante la prossima puntata del reality.

Che cosa ha detto Greta Rossetti

Commentando la diretta del GF attraverso il suo profilo Instagram, Rossetti si è lasciata andare al seguente insulto nei confronti di Angelica: “Viva le gatte morte. Le odio da quando ero piccola. Se vuoi qualcosa, dillo. Non ti nascondere perché se lo fai sei una gatta morta. Perché dietro ogni gatta morta c’è una – non dico la parola – viva”. Basta completare la popolare – e sessista – freddura per comprendere la portata dell’insulto rivolto alla coetanea. Peraltro, Baraldi ha chiarito più volte di non nutrice alcun interesse romantico nei confronti del coinquilino.

Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello

Esiste la possibilità che proprio la posizione presa contro Angelica consenta a Greta di entrare nella Casa del GF nel corso della prossima puntata. Del resto, l’obiettivo di Brunetti è stato quello di ritrovare la compagna nella Casa fin dall’inizio. Il concorrente del reality non ha mai nascosto che gli piacerebbe poter incontrare la fidanzata sotto l’occhio vigile delle telecamere del GF per provare a recuperare il loro rapporto, un legame che si era interrotto a qualche mese dalla partecipazione a Temptation Island a causa di una bugia raccontata da Mirko a proposito del suo rapporto con la ex fidanzata Perla Vatiero.