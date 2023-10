Greta Rossetti: “Mirko Brunetti ama ancora Perla Vatiero”, nuovo triangolo per il Grande Fratello Dopo la lettera inviata da Perla Vatiero a Mirko Brunetti al Grande Fratello, Greta Rossetti si sbilancia e dichiara che il compagno sarebbe ancora innamorato della ex fidanzata. Per il programma di Alfonso Signorini si aprono le porte di un nuovo triangolo.

L’ingresso di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello potrebbe consentire alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini di “mettere le mani” su un triangolo che ha già dimostrato di poter funzionare a Temptation Island. Con l’ingresso nella Casa dell’ex protagonista del format, la storia portata già in tv nel corso della partecipazione al docu-reality di Canale5 è tornata centrale. Di fronte ai suoi coinquilini, Mirko si è raccontato a partire dall’ultimo periodo della sua vita, che lo ha visto dividersi sentimentalmente tra la fidanzata storica Perla Vatiero e la attuale compagna Greta Rossetti.

La lettera di Perla Vatiero al Grande Fratello

Brunetti ha ribadito a più riprese di essere innamorato dell’attuale fidanzata e di considerare conclusa la relazione con la sua ex. Nemmeno la lettera ricevuta da Vatiero è bastata a farlo vacillare. Il giovane ha confermato di considerare concluso quel legame, sebbene Perla resti una persona importante nella sua vita. Ma a gettare nuove ombre su questa versione dei fatti, a sorpresa, è stata proprio Rossetti.

Greta Rossetti: “Mirko ama ancora Perla”

La modella ha assistito al momento in cui il fidanzato ha ricevuto e letto la lettera della sua ex da casa. E nonostante le rassicurazioni di lui – che ha ribadito di non avere alcuna intenzione di tornare sui suoi passi – ha deciso di dare nuova linfa agli autori del Grande Fratello lanciando un amo. “Mirko ama ancora Perla”, ha scritto Greta tra i commenti di un video postato da un utente su TikTok. Una frase che ha troppi risvolti ancora da esplorare perché il reality non ne approfitti per mettere a punto nuovi blocchi in vista delle prossime puntate del Gf. Del resto, il conduttore Alfonso Signorini era stato chiaro. “Abbiamo ancora tante puntate da fare”, aveva anticipato. La ex tentatrice di Temptation Island ha appena servito su un piatto d’argento un appiglio dal quale partire.