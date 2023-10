Greta Rossetti dopo la lettera di Perla Vatiero a Mirko Brunetti: “Niente da dire, so cosa non voglio” Greta Rossetti, dopo l’intensa lettera che Perla Vatiero ha scritto a Mirko Brunetti al Grande Fratello, ha pubblicato le sue considerazioni su Instagram.

A cura di Daniela Seclì

Foto di Mirko Brunetti per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 26 ottobre, Mirko Brunetti ha ricevuto una intensa lettera da parte della sua ex fidanzata Perla Vatiero. Quest'ultima gli ha chiesto di non dimenticare la loro storia d'amore e ha ammesso di non riuscire a trattenere le lacrime mentre gli scriveva. Dopo la puntata, è circolato lo screen di una storia pubblicata su Instagram da Greta Rossetti, poi la precisazione.

Greta Rossetti e la storia in cui sembra rispondere a Perla Vatiero

Greta Rossetti, che nella puntata del Grande Fratello del 23 ottobre ha incontrato Mirko nella casa, ha pubblicato su Instagram una storia che poi ha preferito cancellare. Lo screen, però, circolava già sui social e su alcuni siti. Nella storia c'era scritto:

Mi è stato detto che io sono andata in puntata per fare i teatrini, ma un conto è discutere di un sentimento reale e un conto è aggrapparsi ad una relazione terminata cinque mesi fa per fare hype.

La precisazione dell'ex single di Temptation Island

Quella storia, dopo la lettera di Perla Vatiero, è stata letta come una risposta alla ex fidanzata di Mirko Brunetti. Greta Rossetti, tuttavia, ha precisato che quelle parole sono state pubblicate prima che andasse in onda la puntata, dunque non rappresentano la sua reazione a quanto è stato trasmesso: