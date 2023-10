Mirko Brunetti: “Non posso dire che con Greta è finita”, ma il GF lo convince a dire di esser single Non solo Mirko non sarebbe single, come ha tentato di spiegare cedendo alle domande pressanti di Signorini, ma la situazione con Greta sarebbe tutt’altro che spensierata. “Se sono single al 100%? No, non mi soni lasciato da poco come è stato detto”. Poi ammette: “Prima di entrare ho fatto una mattata per lei”.

A cura di Giulia Turco

Nella Casa del Grande Fratello potrebbe rivelarsi centrale per nuove dinamiche amorose la presenza di Mirko Brunetti, l’ex concorrente di Temptation Island che, dopo aver chiuso davanti alle telecamere una relazione pluriennale con Perla Vatiero, ha iniziato a frequentare nel quotidiano Greta Rossetti, conosciuta all’interno del programma. Ora, però, sembra che per la sua partecipazione ad un altro reality, il GF appunto, il giovane di Rieti sia disposto a mettere in discussione anche la sua ultima relazione.

Gli autori vogliono un Mirko Brunetti single

Entrato come “il Re della pizza al taglio”, Mirko Brunetti si è presentato al pubblico passando, inevitabilmente, come un volto già conosciuto al mondo della tv. La sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island infatti, non può che essere un elemento determinante e di irrimediabile pregiudizio sia da parte del pubblico a casa, che da parte del resto del gruppo in gioco. La sua precedente relazione con Perla Vatiero e la frequentazione con Greta Rossetti sono per lui un biglietto da visita per qualunque persona possa pensare di avvicinarsi a lui da un punto di vista sentimentale, è inutile negarlo, per quanto gli autori pare stiano provando in tutti i modi a spingerlo in quella direzione.

Sin dal suo ingresso infatti, Mirko è stato messo spalle al muro sul tema amoroso. “Tu e Greta vi siete lasciati?”, gli ha domandato in diretta Signorini. “Siamo entrati in una pausa abbastanza grave”, ha spiegato lui. “Sei in pausa… quindi adesso stai vivendo un momento di singletudine? Cioè ti vuoi vivere questa esperienza con spensieratezza e leggerezza..”, lo ha incalzato il conduttore. “Sì”, ha ribattuto lui, ma nella notte, confidandosi ai concorrenti, racconta una versione diversa.

La versione di Mirko e la posizione di Greta Rossetti

Non solo Mirko non sarebbe single, come ha tentato di spiegare cedendo poi alle domande pressanti di Signorini, ma la situazione con la fidanzata Greta fuori dalla Casa sarebbe tutt’altro che spensierata e serena. “Lei aveva perso fiducia in me, così l’ho raggiunta a Cagliari, dove si trovava con la sorella per tre giorni”, spiega ai compagni nel post puntata. “Ho fatto una mattata e sono partito per andare da lei, che ha messo un muro completo”, racconta. “Se sono single al 100%? No, non è che mi soni lasciato da pochi giorni come è stato detto. Non ci siamo proprio lasciati, è un periodo complicato”, ammette. “Poi vedremo come vanno le cose, per adesso non posso dire che è finita”.

D’altro canto nemmeno l’ex tentatrice sui social sembra apparentemente serena. Negli scorsi giorni, quando la notizia dell’ingresso di Mirko ha iniziato a trapelare, Greta aveva fatto sapere ai suoi follower di voler lasciare l’Italia per qualche giorno, così da non avere alcun pensiero per la testa. Durante la puntata del GF poi, ha postato una canzone di Ultimo: “Ma vedi non capisci che fuori c’è la guerra, non temere Greta, io so che ti senti persa…”.