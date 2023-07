Mirko e Perla dopo Temptation Island non sono tornati insieme: “Il padre l’ha rimossa dai social” Il destino delle coppie un mese dopo Temptation Island verrà svelato nell’ultima puntata in onda questa sera lunedì 31 luglio su Canale 5. Nel frattempo diverse indiscrezioni hanno iniziato a circolare via social, dove pare che il padre di Mirko Brunetti abbia smesso di seguire Perla.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mirko Brunetti e Perla Vatiero avrebbero messo un punto definitivo alla loro storia d’amore dopo Temptation Island. L’avvicinamento di Mirko alla single Greta Rossetti ha messo a dura prova la loro relazione già traballante e così, stando alle indiscrezioni, una volta lasciata l’isola separati la coppia non avrebbe più ritentato alcun avvicinamento.

Mirko avrebbe continuato a frequentare la single Greta dopo il programma

Il destino delle coppie un mese dopo l’esperienza a Temptation Island verrà svelato nell’ultima puntata del programma in onda questa sera lunedì 31 luglio in prima serata su Canale 5. Nel frattempo però diverse indiscrezioni hanno iniziato a circolare via social, dove pare che il padre di Mirko Brunetti abbia smesso di seguire Perla, la ragazza con la quale il figlio faceva coppia fissa da cinque anni. I due, fino a pochi mesi prima di partecipare a Temptation Island, avevano valutato l’idea di sposarsi. La conoscenza di Greta per Mirko, però, si è rivelata fatale. A quanto pare il ragazzo avrebbe continuato la sua conoscenza con Greta, che secondo Gossip e Tv e Novella 2000 avrebbe già ricevuto il ‘follow’ da parte del signor Brunetti.

Le coppie un mese dopo Temptation Island nell’ultima puntata

Nella penultima puntata Mirko e Perla sono stati tra i protagonisti della serata. Dopo un lungo botta e risposta di provocazioni nei rispettivi villaggi, i due si sono incontrati faccia a faccia davanti al falò e Mirko ha preso l'amara decisione: lasciare l'isola da solo per correre dalla single Greta, con la quale la conoscenza era diventata ormai sempre più intrigante. Anche Perla lasciato il falò ha trovato consolazione, promettendo al single Igor di conoscersi meglio una volta tornati a casa. Come sarà andata tra loro? Lo scopriremo nella puntata finale di questa edizione, che rivelerà il destino di tutte le coppie partecipanti un mese dopo il programma. Sembrano esserci pochi dubbi sulla coppia formata da Francesca Sorrentino e Manuel Maura. Determinata, lei lo ha lasciato al falò di confronto dopo aver capito che il suo amore per lui si era ormai tramutato in una dipendenza affettiva. In ballo, c'è ancora il destino di due coppie, il cui racconto è stato lasciato in sospeso. Si tratta di Vittoria e Daniele e Ale e Federico.