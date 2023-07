Perla incontra il tentatore Igor dopo il falò con Mirko: “Non posso mentire su ciò che ho provato” Dopo il falò di confronto con Mirko, Perla ha atteso di incontrare Igor, il tentatore conosciuto durante il percorso a Temptation Island. “Non potevo mentire su quello che ho provato, voglio conoscerti fuori”, le parole mostrate sul finale della puntata pronunciate dai due, prima di scambiarsi un caloroso abbraccio.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo il falò di confronto che ha sancito la fine della loro storia, Mirko e Perla si sono consolati tra le braccia dei single conosciuti nel villaggio delle tentazioni, Greta e Igor. Entrambi, dunque, hanno lasciato il programma in buona compagnia. Dopo l'incontro tra Mirko e la tentatrice, Temptation Island, sul finale, ha mostrato le confessioni di Perla al single Igor: "Non posso mentire su quello che ho provato".

L'incontro tra Perla e il single Igor dopo il falò

Perla, dopo il falò di confronto con Mirko, ha aspettato il single Igor su una panchina per raccontargli l'epilogo della sua storia. I due si sono abbracciati, è stata lei a spiegargli: "Non posso mentire su quello che ho provato. Mi sentirei ridicola a fare il contrario. Ho trovato la forza di dire basta, non posso precludermi altre cose". "Sei bella" ha risposto Igor prima di proporle: "Voglio conoscerti fuori". "Anche io", la replica immediata della concorrente di Temptation Island prima di lasciare il villaggio delle tentazioni.

Il falò di confronto tra Perla e Mirko

Dopo aver accettato la richiesta di falò anticipato, Perla ha raggiunto il tronco in spiaggia per parlare con Mirko. I due si sono scontrati animatamente, è stato lui in particolare ad aver iniziato il confronto con diverse accuse alla fidanzata che ha descritto come "ingrata, superficiale e immatura". Dopo aver visto i video dei momenti salienti del loro percorso, Perla ha ammesso di provare qualcosa per il single conosciuto nel villaggio: "Non rinnego il mio percorso, a me interessa quella persona". "Ho perso tutta la stima nei tuoi confronti", la replica di Mirko. "Ci siamo amati per cinque anni, ci hai screditati come se non fossimo stati nulla", si è sfogata lei. Entrambi, al termine del falò, hanno deciso di abbandonare il programma separati.