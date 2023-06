Chi sono Vittoria e Daniele, coppia a Temptation Island 2023 Vittoria e Daniele sono una delle sette coppie di Temptation Island. Fidanzati da quattro anni, originari di Roma, partecipano al programma per capire se sono pronti a costruire una famiglia. É stato il ragazzo a contattare la redazione perché la compagna, da un anno, vuole insistentemente un figlio insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Vittoria e Daniele

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vittoria e Daniele sono una delle sette coppie di Temptation Island 2023, reality che riparte lunedì 26 giugno su Canale 5 dopo un anno di stop. Sono fidanzati da quattro anni, hanno rispettivamente 32 e 33 anni e vivono a Roma. È stato lui a contattare il programma perché da un anno la compagna gli chiede insistentemente di avere un figlio insieme, ma per Daniele non ci sono i presupposti. Vittoria vuole capire se il compagno è pronto a costruire una famiglia e un futuro con lei.

Chi sono Daniele e Vittoria

Vittoria ha 32 anni e gestisce un centro estetico, mentre Daniele ne ha 33 ed è il direttore di un supermercato a Cesano di Roma. Vivono insieme a Roma da quattro anni ed è stato lui e voler partecipare a Temptation Island perché vuole capire se sono davvero pronti ad accogliere un figlio e costruire così una famiglia.

Perché Daniele e Vittoria partecipano a Temptation Island

Vittoria e Daniele si sono mostrati in disaccordo fin dal video di presentazione del programma. Sono fidanzati da quattro anni ed è stato il ragazzo a scrivere a Temptation Island perché la compagna vorrebbe un figlio ma, secondo lui, non ci sono i presupposti per farlo: "Mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio ma per me ora non ci sono i presupposti perchè litighiamo davvero troppo". Vittoria però non la pensa proprio così e ha ribattuto. A sua volta Davide ha raccontato: "Tu hai detto o a novembre o ti lascio, non vuol dire che mi pressi?".