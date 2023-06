Francesco Chiofalo e la somiglianza con Daniele di Temptation: “Volevo scrivergli, ma mi ha bloccato” Francesco Chiofalo ha commentato su IG la somiglianza con Daniele di Temptation Island: alla domanda di un fan ha ammesso di notare un po’ la somiglianza, ma “Non basta avere tatuaggi, i capelli rasati, fare palestra ed essere di Roma per essere la stessa persona”. Poi ha aggiunto: “Volevo scrivergli, ma mi ha bloccato”.

A cura di Gaia Martino

Francesco Chiofalo ha risposto alle domande dei fan ieri sera e tra queste una richiamava la somiglianza con l'attuale concorrente di Temptation Island, Daniele De Bosis, fidanzato con Vittoria con la quale ha deciso di mettersi in gioco nel villaggio delle tentazioni. Nel post del video di presentazione condiviso dalle pagine social del programma i fan hanno sostenuto che i due fossero estremamente simili, sia esteticamente, sia nei modi di comportarsi e di parlare. A rompere il silenzio il diretto interessato, ex concorrente di Temptation che diventò famoso con il soprannome "Lenticchio": "Non basta avere tatuaggi, avere i capelli rasati, fare palestra ed essere di Roma per essere la stessa persona".

Le parole di Francesco Chiofalo

Con una Instagram story Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio sulla somiglianza con Daniele De Bosis: alla domanda di un utente sui social, l'ex di Temptation ha commentato il paragone dei fan, poi ha spiegato di essere stato bloccato su Instagram dal suo concittadino:

Effettivamente un po' ci assomigliamo, però non è che siamo la stessa persona. Non basta avere tatuaggi, avere i capelli rasati, fare palestra ed essere di Roma per essere la stessa persona. Non penso che a lui faccia piacere il paragone con me. Le uniche cose che scrivono sul suo percorso è che assomiglia a me, è terribile. Volevo scrivergli su Instagram ma ho visto che mi ha bloccato ovunque, forse ce l'ha con me.

Chi è Dainele De Bosis, il fidanzato di Vittoria a Temptation

Daniele De Bosis è il fidanzato di Vittoria della nuova edizione di Temptation Island. Di Roma, ha 33 anni ed è un appassionato di palestra: ha deciso lui di partecipare in coppia al programma per capire i reali sentimenti che prova per la compagna. Lei desidera costruire una famiglia e sposarsi, lui invece avrebbe ancora dei dubbi. Nel villaggio delle tentazioni capiranno come proseguire la loro storia.