Francesco Chiofalo: “Ho fatto da test per il tatuaggio istantaneo. Gli audio di Fiordelisi? Una figuraccia”

A Non è La Tv, Francesco Chiofalo parla della sua ultima operazione: un tatuaggio istantaneo. Non un semplice disegno sulla pelle, ma un intervento che lo ha visto protagonista in una veste inedita: quella di “tester”. E sul caso degli audio virali di Antonella Fiordelisi in cui sembra ricorrere all’uso di bot per i like sui suoi social: “Mi dispiace molto per lei, è realmente seguita”.

Francesco Chiofalo torna a far discutere per le sue scelte estetiche al limite. Ospite di Non è La Tv, il format di Fanpage.it condotto da Andrea Parrella con Gennaro Marco Duello e Grazia Sambruna, l'influencer ha presentato la sua ultima operazione: un tatuaggio istantaneo. Non un semplice disegno sulla pelle, ma un intervento che definisce più costoso di una mastoplastica e che lo ha visto protagonista in una veste inedita: quella di "tester". E sul caso degli audio virali di Antonella Fiordelisi in cui sembra ricorrere all'uso di bot per i like sui suoi social: "Che figuraccia, mi dispiace molto per lei".

Francesco Chiofalo e il tatuaggio istantaneo

"Il tatuaggio istantaneo è indolore, ho tatuato una figura geometrica", ha esordito Chiofalo, spiegando che si tratta di uno degli interventi di chirurgia estetica più cari in assoluto. La vera rivelazione, però, riguarda la natura sperimentale della procedura: "Quest'azienda non fa tatuaggi istantanei, il mio è stato un test. L’ho pagato, ma mi hanno fatto uno sconto proprio perché stavano testando l'operazione".

L'influencer ha poi sollevato una questione legale destinata a far discutere, citando presunte normative europee sulla responsabilità medica: "Se l'Europa ti fa passare una legge che dice che il medico può non prendersi la responsabilità e che una persona che non sia un dottore può mettere le mani su un paziente, io mi fido delle istituzioni". Nonostante sia ricorso più volte alla chirurgia estetica, non si è mai rivolto a Jennifer Urtis: "Ha la tendenza di rendere il volto femminile, questo a me non piace".

L'esperienza a Belve: "Non sapevo cosa volesse dire Fagnani"

Dopo il boom mediatico della sua intervista a Belve, Chiofalo ha rivelato perché non è diventato un ospite fisso del programma. Ipotesi che, come anticipato da Fanpage, era stata presa in considerazione dalla produzione: "Non riuscivano a capire bene la mia collocazione. È un programma uno contro uno, con due sgabelli, era difficile capire cosa farmi fare e dove mettermi". Ma è sulla famosa gaffe riguardo a chi avrebbe voluto "riportare in vita" che Chiofalo ha svelato un retroscena:

"Io ho un ottimo lessico, non vengo da una famiglia di ignoranti. Ma dopo 200 domande io non avevo proprio capito la domanda di Fagnani. Ho pensato: ‘Ma che ca**o vuol dire?'. Quando l'ho rivista a casa, mi sono chiesto come avessi fatto a sbagliare".

Francesco Chiofalo nello studio di Belve

Il caso Antonella Fiordelisi

Infine, un commento sulla sua ex, Antonella Fiordelisi, e i suoi audio circolati sull'acquisto di bot: "Che figura di mer*a, mi dispiace tanto", ha detto ridendo, "lei è realmente seguita, ma se quegli audio fossero veri sarebbe un brutto colpo".