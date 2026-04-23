Mattia Fumagalli si sottopone al trapianto di capelli dopo il GF: “Ho vissuto per anni con il cappellino”

Mattia Fumagalli, tra i protagonisti della diciottesima edizione del Grande Fratello (quella vinta da Jessica Morlacchi), ha deciso di dare un taglio netto a un'insicurezza che lo tormentava da tempo. L'ex maestro di sci dei Piani di Bobbio, oggi fondatore di una social media agency e volto già noto per alcune collaborazioni con Le Iene e Zelig Tv, ha condiviso con i suoi follower il viaggio verso Istanbul per sottoporsi a un trapianto di capelli.

Il racconto del trapianto: "Era diventata una necessità"

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Fumagalli ha documentato l'intero percorso. "Per anni ho vissuto con il cappellino. Non per stile, per necessità", ha confessato l'ex gieffino, aggiungendo che il diradamento dei capelli fosse diventato un limite psicologico. E ancora: "Ogni anno mi dicevo: quest’anno lo faccio. Poi sono passati anni. A 40 anni ho detto basta al rimando e sono partito per Istanbul". L'ex concorrente del reality di Canale 5 ha poi ironizzato sugli imprevisti del viaggio, tra aerei persi per un soffio e bus lumaca, concludendo con un messaggio di incoraggiamento per chi vive lo stesso disagio: "Adesso il cappellino è ancora qui, ma è solo uno stile".

La tendenza tra i VIP

Quella di volare in Turchia o affidarsi a cliniche specializzate per risolvere il problema della calvizie è una scelta sempre più sdoganata tra gli uomini dello spettacolo, che oggi non ne fanno più un mistero. Mattia Fumagalli è infatti solo l'ultimo di una lunga lista di volti noti che hanno deciso di affrontare il ritocco alla chioma. Prima di lui, uno dei casi più discussi è stato quello di Francesco Chiofalo, l'ex volto di Temptation Island, che ha documentato ogni fase dell'intervento alla barba per spiegare quanto fosse importante ritrovare la sicurezza estetica. Ma il punto di riferimento per eccellenza resta Antonio Conte: il celebre allenatore rappresenta forse la trasformazione più famosa e riuscita del panorama sportivo. Anche il mondo della musica e della comicità ha rotto il ghiaccio con artisti come Marco Masini e Max Giusti, che hanno parlato apertamente della scelta di ricorrere al trapianto. Un tabù che era stato scardinato già anni fa a livello internazionale dal calciatore Wayne Rooney, il quale fu tra i primi a mostrare le foto post-operazione sui social, aprendo la strada a una nuova consapevolezza maschile sulla cura della propria immagine.