Daniele cambia idea su Vittoria a Temptation Island: “Volevo un figlio ma mi sbagliavo” Dopo gli approcci fisici di Vittoria con il single Edoardo, Daniele cambia idea e si avvicina sempre più a Benedetta: “Ero entrato con la domanda se volevo o meno un figlio da lei, ora la domanda è se voglio ancora o no stare con lei”.

Daniele e Vittoria sono un'altra coppia che sta facendo molto parlare nel corso di questa edizione di Temptation Island. "Spero che esca per quello che è realmente", dice Daniele dopo aver visto un video nel pinnetu alle prime immagini della fidanzata Vittoria con il single Edoardo, "perché passo io per quello che è cattivo perché ho il vocione e perché sono grande e grosso". Dopo aver visto questi video, Daniele è senza parole: "Ha passato metà percorso a insultarmi e ora è partita a bomba. Si è avvinghiata in quinta all'80% con uno. Non è che ha parlato della coppia, no, insulti e approccio con qualcun altro. Questo è quello che sa fare. Ha fatto dieci volte tanto rispetto a quello che ho fatto io". La coppia formata da Vittoria e Daniele non promette bene.

Il falò di Daniele

Al falò dei ragazzi, Daniele scopre ancora che Vittoria si approccia con il single Edoardo, un approccio che si fa sempre più fisico: "La mia domanda prima di venire era "voglio o no un figlio da lei?". Ora sono molto schifato. E la mia domanda è "voglio stare o no con lei?". Sono geloso? Mi dà fastidio vederla con un altro, mi fa proprio schifo sinceramente. Io non sto facendo nessun approccio fisico, ma mi piace solo parlare, sfogarmi e aprirmi con Benedetta. Il video di ieri nel pinnetu già mi ha fatto pensare molto. Ora sto pensando a quello che fare". Quando Daniele ritorna nel villaggio, torna a parlare con la single Benedetta: "Non mi pongo più il problema di avere un figlio oppure no, ora mi pongo il problema se stare con lei oppure no. Dopo quello che ho sentito e che ho visto, subentra un'altra domanda". Benedetta gli chiede se sta bene con lei, da uno a dieci e Daniele risponde ovviamente dieci.

Il falò di Vittoria

Al falò delle ragazze, Vittoria guarda quindi quello che Daniele fa nel villaggio delle tentatrici insieme a Benedetta. Lui si apre molto con lei e parla del rapporto che ha avuto con Vittoria: "Qualsiasi cosa io le dico o qualsiasi cosa io faccia, a lei dà fastidio". Le immagini si fanno forti quando Vittoria non riesce a capire quello che si dicono Daniele e Benedetta, che parlano a voce molto bassa. Nella quinta puntata di Temptation Island, scopriremo di più sul destino della coppia.