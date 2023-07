Temptation Island, Daniele: “Vittoria non mi manca”, lei: “Ero certa che mi amasse” A Temptation Island la relazione tra Vittoria e Daniela inizia a vacillare. Lui è sempre più vicino alla single Benedetta, mentre lei ha perso tutte le sue certezze.

Una puntata ricca di colpi di scena quella di lunedì 3 luglio di Temptation Island, dove tutte le coppie si ritrovano a mettere in discussione le loro storie d'amore. Chi si è ritrovata a dover affrontare una vera e propria doccia fredda è stata Vittoria che ha assistito a delle scene che mai avrebbe pensato, tra Daniele e Benedetta, una delle tentatrici.

Il desiderio di maternità di Vittoria

I due sono arrivati nel reality dei sentimenti perché, nonostante lei sia pronta ad avere un figlio, lui ritiene non ci siano i presupposti per farlo perché litigano troppo. L'argomento viene fuori durante una delle tante chiacchierate che Daniele intrattiene con Benedetta, la tentatrice che sin dall'inizio ha attirato la sua attenzione:

Io ho avuto due storie importanti prima di questa, una di nove anni e mezzo, e visto che già mi è capitato che è arrivato un figlio, adesso ci voglio pensare bene, ma secondo me non ci sono i presupposti per farlo, adesso. Lei mi l'ha chiesto, ma non è che non voglio prendermi l'impegno lei dice che sono egoista perché già ce l'ho, ma io sono favorevole a prendermi l'impegno, ma non lo so, non così.

Daniele non sente la mancanza di Vittoria

Vittoria, quindi, guarda il video non senza un po' di delusione, ma non è finita perché Filippo ha nuove immagini da mostrarle. Daniele e Benedetta sono sempre più vicini e lei gli chiede se sente la mancanza della fidanzata: "No, zero Vittoria non mi manca per niente, ora sto bene, perché non ho una persona che mi reprime" dice lui parlando con la tentatrice. I due si scambiano sguardi complici e complimenti reciproci: "Sei davvero carina" le dice lui che continua: "Lo avrei fatto anche prima, però mi sono tenuto in questi giorni", con lei che gli risponde dicendo: "Anche io so giorni che mi tengo". La conversazione, poi, si sposta sul rapporto tra Daniele e Vittoria, con lui che si confida e dice:

Sono due anni che sono stato male male, ma davvero e speravo che lei cambiasse, che mi dimostrasse qualcosa, in questi anni non mi ha mai dimostrato niente. Ma lo so che non cambierà.

Vittoria, quindi, si toglie le cuffie e guarda Filippo dicendo: "Sono senza parole. Io sono entrata qui con due certezze che lui mi amasse e che volesse un figlio. E adesso non so più niente".