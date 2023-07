Daniele apprezza l’abito di Benedetta, Vittoria: “A me dice che non ho più l’età per le gonne corte” “È lui che mi ha voluto portare qui a tutti i costi, io non volevo venire, ma adesso lo ringrazio perché ho scoperto che c’è una vita fuori”, spiega Vittoria, che assiste alla serata a lume di candela di Daniele con la single Benedetta. “Con la mia fidanzata non faccio cose del genere”.

A cura di Giulia Turco

Vittoria e Daniele si sono presentati a Temptation Island litigando. Lui ha lamentato una certa pressione da parte della sua fidanzata, desiderosa di avere il prima possibile una famiglia, mentre i suoi piani di vita sono diversi. Nel corso della sua avventura nel villaggio, Daniele instaura una sintonia speciale con la single Benedetta, con la quale chiede alla produzione di poter organizzare una cena a base di sushi sulla spiaggia, naturalmente a lume di candela.

La cena a lume di candela di Daniele e Benedetta Armellin

"Con la mia fidanzata non faccio cose del genere", ammette Daniele. In effetti Vittoria ammette di non riconoscerlo. "È lei che non mi mette tranquillità", spiega Daniele a Benedetta, con la quale la serata scorre tranquilla, in sintonia ma senza effusioni troppo esplicite. Dopo una sfilata organizzata nel villaggio fidanzati, Daniele e Benedetta si riempiono di complimenti. Daniele in particolare resta colpito dall'abito di Benedetta che le scivola addosso tra scolli e trasparenze. "Strano, a me non lascia mettere nemmeno una gonna", commenta la fidanzata Vittoria che vede il video al falò. "Dice che non ho più l'età, che a 32 anni non posso più andare in giro con le gonne corte", racconta.

Le nuove consapevolezze di Vittoria

Vittoria, nel villaggio fidanzate, racconta che Daniele nella quotidianità di casa è molto diverso da come lo conoscono gli altri. I loro litigi sono sempre molto frequenti e questo non fa altro che allontanarli. "Non posso credere che tu voglia fare un figlio con lui, è un troglodita, tu sei di serie A, ti meriti molto di più", le suggerisce il sigle Edoardo, che scatena la rabbia di Daniele.

"Da piccola mi è mancata proprio la figura paterna e la cerco nel mio compagno", aveva confessato poco prima Vittoria alle sue compagne di avventure. "Quando stiamo bene e non litighiamo stiamo bene, mi piace l'atmosfera che si crea, mi dispiace che non venga apprezzato quello che faccio. Non penso di poter dare più di così", racconta. "È lui che mi ha voluto portare qui a tutti i costi, io non volevo venire, ma adesso lo ringrazio perché ho scoperto che c'è una vita fuori".