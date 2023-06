Vittoria e Daniele si presentano a Temptation Island litigando: “Mi assilla perché vuole un figlio” Temptation Island presenta la terza coppia, Vittoria e Daniele. Insieme da 4 anni, lei desidera un figlio ma lui non è pronto: “Mi assilla, ma per me ora non ci sono i presupposti perchè litighiamo davvero troppo”, le parole di lui prima di adirarsi.

A cura di Gaia Martino

Dopo le prime due, Temptation Island pochi minuti fa ha presentato la terza coppia che parteciperà al programma in partenza da lunedì 26 giugno. Vittoria e Daniele hanno deciso di accedere al villaggio delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore, è stato lui a candidarsi per il programma: "Vittoria mi sta pressando da un anno perché vuole un figlio, ma non ci sn i presupposti".

Il video di presentazione di Vittoria e Daniele

Vittoria e Daniele hanno litigato nel primo video di presentazione per Temptation Island diffuso pochi minuti fa sui canali social del programma. "Ciao sono Vittoria, vengo da Roma, ho 32 anni. Io e Daniele stiamo insieme da 4 anni e abbiamo iniziato a convivere sin da subito", le parole di lei prima che prendesse parola il fidanzato: "Ho deciso io di scrivere al programma perché Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio ma per me ora non ci sono i presupposti perchè litighiamo davvero troppo". "Non lo sto pressando": così Vittoria ha fatto adirare il compagno che ha raccontato di una minaccia che lei avrebbe fatto. "Tu hai detto o a novembre o ti lascio, non vuol dire che mi pressi?" ha alzato la voce. "Pressando intanto sono passati altri da due anni.." ha continuato lei prima che lui replicasse a tono: "Ti dissi vediamo, non è che ti dissi di sì".

Le altre coppie di Temptation Island

Gabriela e Giuseppe sono stati i primi due protagonisti annunciati dai profili social del programma. Nel video è stata lei a raccontare di avere scoperto che il fidanzato con il quale fa coppia da 7 anni era iscritto a un sito di incontri. Così hanno deciso di partecipare al villaggio delle tentazioni per mettere alla prova la loro fiducia e il loro amore. Sono stati presentati anche Alessia e Davide, fidanzati da 11 anni, la cui storia è stata segnata dal tradimento di lei con un uomo più grande: "Sono stata per circa due anni con un altro uomo, di nascosto. Ho fatto di tutto per riconquistare Davide, a Temptation Island voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme".