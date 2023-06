Temptation Island, i single fanno litigare le coppie: “Le hai guardato il c***. Sei uno str***” La prima puntata di Temptation Island, trasmessa lunedì 26 giugno, si è aperta con delle scintille. Le prime coppie a litigare sono state Vittoria e Daniele, Manuel e Francesca.

A cura di Daniela Seclì

A Temptation Island 2023 le scintille hanno avuto inizio sin dalla prima puntata, trasmessa lunedì 26 giugno. Come il format vuole, i fidanzati e le fidanzate, prima di raggiungere i rispettivi villaggi, hanno incontrato tentatori e tentatrici . Così, Francesca si è risentita quando ha visto il fidanzato Manuel troppo attento alle curve delle single. Vittoria, invece, si è scagliata contro Daniele vedendolo andare via con una tentatrice.

La lite tra Manuel e Francesca davanti alle single

Come sempre, le single si sono schierate davanti alle coppie e i fidanzati hanno potuto dire quale delle tentarici preferivano basandosi su un puro gusto estetico. Quando sono andate via, Francesca e Manuel hanno avuto una lite. La donna non ha potuto fare a meno di notare come Manuel non la stesse più guardando: "Tutti hanno guardato la fidanzata prima di scegliere. Ora se ne sono andate e stai guardando il c**o. Sei stupido, tanto ti prendi per il c**o da solo". Dal canto suo, Manuel ha provato a rispedire le accuse al mittente.

Scontro tra Vittoria e Daniele

Subito dopo, è scoppiato lo scontro anche tra Vittoria e Daniele. Mentre tutti i fidanzati e le fidanzate si scambiavano un ultimo bacio. Daniele ha preso per mano una delle tentatrici e ha salutato la fidanzata: "Ciao amo'". Vittoria ci è rimasta male: "Perché stai facendo lo stron**. Quella era tutta contenta" (riferendosi alla tentatrice, ndr). Allora Daniele, le ha spiegato che stava andando via solo perché era convinto che non potessero salutarsi: "Non iniziare a dirmi stron** perché mi fai rosicare. Ce ne andiamo ventuno giorni a fa***". Vittoria gli ha voltato le spalle ed è andata via. Daniele ha commentato basito: "Ma che ca**o fai amore?". La sua fidanzata, allora, è tornata indietro e gli ha chiesto di calmarsi, invito che Daniele ha rispedito al mittente. Se queste sono le premesse, il percorso sembra essere in salita.