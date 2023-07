Anticipazioni puntata del 10 luglio di Temptation Island, Daniele perde la pazienza: “Spacco tutto” Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island, in onda lunedì 10 luglio su Canale5. Alessia deciderà se accettare il falò di confronto anticipato chiesto da Davide, mentre Daniele avrà una reazione decisamente inaspettata dopo aver visto alcuni video di Vittoria. “Non so se spaccare tutto”, dice.

A cura di Elisabetta Murina

Continua il viaggio nei sentimenti delle sei coppie rimaste a Temptation Island, in onda su Canale5 ogni lunedì. Stando alle anticipazioni diffuse dal profilo ufficiale del programma, nel corso della terza puntata del 10 luglio, alcuni fidanzati e fidanzate prenderanno decisioni importanti riguardo alla loro storia d'amore. In particolare, Alessia deciderà se accettare il falò di confronto chiesto da Davide, mentre Daniele avrà una reazione decisamente inaspettata dopo aver visto alcuni video di Vittoria.

"Sono indeciso se calmarmi o spaccare tutto", la reazione inaspettata di Daniele

Tra i filmati in anteprima pubblicati dalla pagina di Temptation Island, ce ne è uno che mostra Daniele perdere la pazienza dopo aver visto alcuni comportamenti di Vittoria. Il ragazzo ha perso la pazienza, tanto da essere intenzionato a reagire in modo violento. "Sono indeciso se calmarmi o spaccare tutto", dice uscendo dal Pinnetu insieme agli altri fidanzati. Poi aggiunte: "Se ne andassero a fan**lo tutti e due". Cosa sarà successo?

Le anticipazioni della puntata del 10 luglio di Temptation Island

Nel corso del terzo appuntamento del 10 luglio, il pubblico scoprirà se Vittoria ha accettato o meno il falò di confronto anticipato chiesto dal fidanzato Davide. Il ragazzo ha capito di essere davvero innamorato della compagna, ma vuole sapere cosa cerca davvero lei.

Nelle anticipazioni si vede poi anche Gabriela scoppiare a piangere, probabilmente per un altro filmato del fidanzato Giuseppe, sempre più vicino alla single Roberta. "Non ce la faccio più", dice invece Francesca nelle anticipazioni, vivendo un momento di sconforto per il comportamento del fidanzato Manuel. A perdere la pazienza, invece, è Mirko dopo aver visto degli atteggiamenti piuttosto intimi di Perla insieme a un single del villaggio dei tentatori. "Io impazzisco", dice il ragazzo.