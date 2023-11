Angelica vicina a Mirko al GF, Greta Rossetti: “Professa amore e poi fa gli occhi dolci a un altro” Dopo la puntata del 2 novembre del Grande Fratello, Mirko Brunetti e Angelica Baraldi si sono avvicinati, arrivando anche a tenersi per mano per un breve momento. Greta Rossetti, fidanzata del concorrente, ha visto il gesto e ha deciso di sfogarsi su Instagram: “Non professate amore verso il vostro ragazzo e poi fate gli occhi dolci a un altro”.

Nella casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti e Angelica Baraldi stanno trascorrendo parecchio tempo insieme e sono sempre più vicini. La concorrente, dopo la puntata del 2 novembre, si è sfogata con alcune amiche per via delle parole che Giampiero Mughini le ha rivolta, definendola "gattamorta, falsa e volgare". In un video pubblicato su TikTok, si vede anche l'ex volto di Temptation Island avvicinarsi alla ragazza e prenderle la mano. Un gesto che non è passato inosservato fuori dalla Casa, dove Greta Rossetti ha voluto commentare quanto sta accadendo.

La vicinanza tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi al GF

Dopo la puntata del 2 novembre del GF, Angelica ha vissuto un momento di crisi. La concorrente si è sfogata in giardino con le amiche Rosy Chin e Letizia Petris, preoccupata delle parole che le sono state rivolte. Giampiero Mughini l'ha definita "falsa, gattamorta e volgare" e la ragazza, lasciandosi andare alle lacrime, ha paura che passi un'immagine di lei che non corrisponde alla realtà. Come si vede in un video che circola su TikTok, la ragazza sarebbe stata raggiunta poco dopo anche da Mirko Brunetti. Il ragazzo le si è avvicinato e la ha teso una mano. Lei l'ha stretta e i due si sono così presi per mano per un breve momento.

Lo sfogo di Greta Rossetti

Dopo aver visto alcuni gesti di Mirko con Angelica, Greta Rossetti si è sfogata su Instagram. In un video pubblicato tra le sue storie, l'ex tentatrice ha spiegato di non riuscire a passar sopra a determinati comportamenti, sia da parte del fidanzato che della ragazza, la quale ha un compagno ad aspettarla fuori. Per Greta, è inaccettabile fare gli "occhi dolci" a un uomo impegnato:

Faccio i piagnistei perché mi viene detto qualcosa che mi ferisce, poi però non mi comporto in modo malizioso con il fidanzato di un'altra. Voi mi direte che l'ho fatto anche io, si è vero, ma io ero single, non fidanzata. Io se sono fidanzata non faccio così (gesto delle mani unite, ndr) con un altro ragazzo. Ho rapporti con i miei ex ma non gli do la mano in quel modo, conforto o no, non esiste. E l'errore sta sia da una parte che dall'altra, ovviamente.

I comportamenti di Mirko stanno confondendo ancora di più Greta. "Vedo che viene professato l'amore e poi fatto l'opposto", ha spiegato. E infine, riferendosi ancora ad Angelica, ha concluso: "Non professate amore verso il vostro ragazzo e poi fate gli occhi dolci verso un altro, grazie".