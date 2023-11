Greta Rosetti torna al GF per la vicinanza tra Mirko e Angelica: “Rimetto in ordine la situazione” Nella puntata del 6 novembre, Greta Rossetti tornerà nella Casa del Grande Fratello per “rimettere in ordine la situazione” tra Angelica Baraldi e Mirko Brunetti. A farlo sapere è stata lei stessa con una storia Instagram, nel giorno del suo 25esimo compleanno, dopo aver visto alcuni comportamenti dell’ex fidanzato che l’hanno infastidita.

A cura di Elisabetta Murina

Greta Rossetti è pronta a rientrare al Grande Fratello. L' ex fidanzata di Mirko Brunetti ha fatto sapere che farà ritorno nel reality nella puntata di questa sera, lunedì 6 novembre, a qualche settimana dalla prima volta. Una giornata speciale per la ragazza, ex volto di Temptation Island: il giorno del suo 25esimo compleanno. A raccontarlo è stata lei stessa con alcune storie Instagram. Il motivo del ritorno è la vicinanza del concorrente alla coinquilina Angelica Baraldi, che non è di certo passata inosservata.

Angelica e Mirko sempre più vicini al GF

Il motivo del rientro di Greta Rossetti nella casa del GF è – a detta sua- l'eccessiva vicinanza di Mirko ad Angelica, che a sua volta ha un fidanzato ad aspettarla fuori, ma di cui sembra non preoccuparsi più di tanto. La neo 25enne crede che il ragazzo abbia superato un certo limite nel suo modo di comportarsi con la coinquilina, a cominciare dal fatto di averla presa per mano dopo la puntata della scorsa settimana.

Non solo: negli ultimi giorni anche gli altri concorrenti hanno notato un certo feeling tra i due e si sono lasciati andare ai commenti. "È palese, vi piacete, c'è complicità", ha detto Ciro Petrone. Angelica ha ammesso che Mirko è il suo tipo di ragazzo ideale, mentre lui ha fatto sapere che c'è un'affinità caratteriale, anche se ha spiegato che "non c'è malizia" da nessuna delle due parti. I due però trascorrono sempre più tempo insieme, chiacchierando, ballando vicini e conoscendosi sempre meglio.

Greta tornerà nella casa del GF, le sue parole

Il 6 novembre Greta compie 25 anni. Nella Casa, in un momento di relax insieme agli altri compagni, Mirko le ha fatto gli auguri. Beatrice Luzzi ha aggiunto: "Ti aspettiamo". E pare proprio che sarà così: tra le sue storie Instagram, la festeggiata ha fatto infatti sapere che rientrerà al GF per "rimettere in ordine la situazione", dopo aver visto alcuni comportamenti di Mirko con Angelica che non le sono per niente piaciuti. Un ritorno, il suo, che era nell'aria già da tempo. Nel frattempo, la neo 25enne ha espresso tutto il suo fastidio con alcune storie su Instagram, in cui ha definito la ragazza una "gatta morta", oltre una persona che professa amore per il fidanzato ma poi fa gli occhi dolci a un altro.